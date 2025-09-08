El derribo del edificio de 31 de Diciembre diseñado por Gaspar Bennazar a punto de empezar

El derribo del edificio de la calle 31 de Desembre de Palma, cuya fachada fue diseñada por Gaspar Bennazar está a punto de comenzar. El inmueble que hace esquina con la calle Antoni Marquès ya ha sido vallado para que arranquen los trabajos de demolición y la construcción de viviendas de lujo. La Comisión de Centro Histórico de Palma dio el visto bueno en junio a la propuesta de la propiedad para derribarlo íntegramente, a pesar de la oposición de ARCA, con el compromiso de replicar la fachada que proyectó en su día el célebre arquitecto en 1926.

La constructora a cargo del derribo de este emblemático edificio que la Asociación para la Revitalización de los Centros Históricos (ARCA) ha intentado proteger es Excavaciones Guillem Colometa, empresa con razón social en Porreres, tal y como se muestra en el cartel que se exhibe en el vallado de la propiedad.

El inmueble que se va a convertir en un edificio de viviendas de lujo ganará altura con el añadido de una serie de plantas en el lado que colinda con la calle Antoni Marquès "para compensar los aprovechamientos previstos en el Plan General y ocultar la medianera existente". Así lo explicó el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, el pasado junio, cuando se dio luz verde a la demolición del edificio que iba a cumplir cien años en 2026.

El inmueble, que hace esquina con la calle Antoni Marquès, se va a transformar en viviendas de lujo y ganará cuatro plantas. / Miguel Vicens

ARCA consideró "inadmisible" la pretensión de demoler la fachada original para volver a reconstruirla porque "supondría falsear la autenticidad del rastro de la historia". Sin embargo, se impuso el criterio del Consistorio que dio luz verde al proyecto presentado por la propiedad para transformar el edificio en viviendas de lujo. Para la asociación conservacionista del patrimonio de Mallorca el edificio originario de 1926 debía ser conservado íntegramente.

ARCA consideró "inadmisible" demoler la fachada original para reconstruirla porque "supondría falsear" la historia

Desde el Ayuntamiento, Fidago defendió el derribo argumentando que la fachada actual "es muy poco fiel a la original" diseñada por Gaspar Bennazar y que la construcción se encontraba en un estado "bastante deficiente", lo que provocó "el colapso de una parte del edificio". Según su criterio, el nuevo proyecto en el que se prevé reconstruir la pared proyectada por el arquitecto palmesano dará lugar a un edificio que "combina el pasado con la nueva arquitectura".

Hay que recordar que el Consell de Mallorca ordenó en diciembre paralizar la demolición que ya había sido autorizada por Urbanismo para estudiar su valor patrimonial. Sin embargo, el Ayuntamiento siempre ha defendido que el inmueble no está catalogado como bien de interés cultural (BIC) y que el informe de la institución insular no era vinculante a la hora de decidir su destino.

Cuatro plantas más

La propiedad y Urbanismo han venido defendiendo que la fachada que diseñó Bennazar no es exacta a la que después se construyó. Y, aseguran los promotores, cuando la reconstruyan harán una réplica idéntica a la que pensó el arquitecto. También arguyeron el mal estado en el que se encuentra el edificio después de un largo periodo de tiempo deshabitado, hasta el punto de que una parte se ha venido abajo.

Con la propuesta de derribo se solicitó también un remonte de cuatro alturas más, que es lo que le permite el Plan General, que se sumarían a las tres plantas que tiene en la actualidad.