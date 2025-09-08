Cort entrega en Sant Miquel su ofrenda floral con motivo de la Patrona

El Ayuntamiento de Palma, en el marco de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut, entregó la tarde de ayer una ofrenda floral en la basílica de Sant Miquel para honrar a la Patrona de la ciudad. Más de 70 entidades participaron en el recorrido de la comitiva, en un acto que también contó con la participación y organización de la Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma.

Varios ‘balladors’ participaron en el recorrido. | AJUNTAMENT

La procesión, en la que participaron balladors, xeremiers y gegants, congregó a más de un centenar de personas que salieron a las 19:00 horas de la plaza de los Patines en dirección hacia la basílica de Sant Miquel.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, encabezaba la comitiva junto a la regidora de Participación Ciutadana, Lourdes Roca. Ambos cargaron con la ofrenda floral que fue entregada en el interior del templo. Representantes de entidades como la Asociación China de las Islas Baleares (ACHINIB) o la Hermandad del Rocío acompañaban a las autoridades.

La programación de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut culminará hoy, a las 19:00 de la tarde, también en Sant Miquel, con una misa solemne que será oficiada por el Obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Será el cierre a tres intensos días en los que el Consistorio ha organizados dos conciertos y numerosos actos para revitalizar la tradición de la Patrona.