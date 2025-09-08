Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ajuntament de Palma cierra parques y jardines este lunes ante la alerta naranja por lluvias y tormentas

Cort recomienda a la población minimizar los desplazamientos

Mallorca, en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas

Mallorca, en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas / Manu Mielniezuk

Redacción Digital

El Ajuntament de Palma ha activado el Plan Territorial Municipal (PLATERPALMA) en fase de preemergencia a partir de las 21.00 horas de este lunes ante la alerta naranja por lluvias y tormentas que afecta a toda la isla de Mallorca.

Así, como medida preventiva, a partir de las 22.00 horas de este lunes se cerrará el acceso a todos los parques municipales. También quedan suspendidos todos los mercados temporales programados en zonas al aire libre.Estas restricciones estarán vigentes durante todo el periodo de alerta.

El Ajuntament recomienda a la población minimizar desplazamientos, evitar cruzar torrentes o zonas bajas, no refugiarse bajo árboles, especialmente si están aislados, y asegurar puertas, ventanas y objetos en exteriores para prevenir accidentes causados por el viento.

En caso de tormenta, si se circula en coche, es importante extremar la precaución y evitar detenerse en zonas con riesgo de inundación. Asimismo, si se produce una inundación en sótanos o aparcamientos, no se debe intentar acceder para retirar vehículos u objetos personales, ya que puede ser peligroso.

