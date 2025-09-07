Palma cierra el verano con la gran batalla acuática entre Canamunt y Canavall

Palma cierra el verano tras uno de los fines de semana más festivos y agitados que se recuerdan. El Parc de la Mar ha vuelto a ser escenario, todavía con la resaca de la Patrona, de la batalla acuática entre Canamunt y Canavall organizada por el colectivo Orgull Llonguet. Cientos de personas se han concentrado bajo la Catedral de Mallorca para celebrar su particular guerra de agua y despedir la época estival por todo lo alto.

La organización, que recuperó esta neofiesta palmesana tras la pandemia, arrancaba el viernes su particular programación. Joana Daviu, que en el siglo XVII fue condenada a muerte por camuflaje vestida de hombre y acusada de bandolerismo y asesinato, fue la encargada de leer el tradicional pregón. En el mismo acto, se desplegaron los blasones de la fiesta.

Una guerra pasada por agua

La gran batalla de banderies se ha librado este domingo en el Parc de la Mar. Pero primero los 'soldados' de ambos bandos, con la vista puesta en el cielo gris y encapotado, fruto del calor y la humedad del ambiente, se reunían como viene siendo habitual, a las cuatro de la tarde, en dos plazas de la ciudad para preparar el combate y para disfrutar de las charangas que amenizaban la espera. Canamunt ha calentado en la plaza Sant Jeroni, mientras que Canavall hacía lo propio en la plaza Drassana.

Poco antes de las cinco menos veinte, los grupos se dirigían entre gritos y vítores hacia el lecho de la Seu, acondicionado por completo para la batalla. El recinto, totalmente vallado, contaba con varias barras de bebidas y piscinas de agua dispuestas para que los combatientes recargaran sus armas de juguete. Todo sucedía bajo la atenta y ya habitual mirada de turistas y transeúntes, que se arremolinaban alrededor como si asistieran a un espectáculo callejero; muchos de ellos no dudaban en grabar la escena con sus cámaras y móviles.

Llegadas las cinco y media de la tarde, tras los pregones y el clásico sus, estallaba la guerra: los chorros de agua empezaban a volar por los aires y, el que quería y el que no, acababa completamente empapado. Mañana, a las 20:00 horas, se celebrará el Entierro del juez Berga en la plaza Sant Pere Nolasc.