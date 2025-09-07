La Misericòrdia estrena en sociedad su nuevo jardín Mediterráneo

El Consell de Mallorca inauguró ayer los nuevos jardines de La Misericòrdia, tras seis meses de obras que han supuesto una transformación integral del espacio emblemático. Con una inversión de casi 600.000 euros, la institución insular ha reconvertido el recinto en un jardín mediterráneo, donde la flora autóctona cobra todo el protagonismo potenciando la biodiversidad y la sostenibilidad.

El presidente, Llorenç Galmés, destacó que el principal cambio de los jardines de La Misericòrdia es la accesibilidad, que permitirá que cualquier persona pueda disfrutar de este espacio emblemático. Además, señaló que la intervención ha supuesto una transformación completa de los jardines en un espacio verde que refleja la esencia de Mallorca: «Hemos creado un entorno natural donde predomina la vegetación propia de la isla, ofreciendo una experiencia paisajística única, íntimamente vinculada a la identidad de Mallorca». Además, se amplía el horario de apertura de todo el centro cultural hasta las 21.00 horas.

El proyecto de rehabilitación se ha llevado a cabo con la dirección paisajística de Salvador Cañís y la creación y dirección del proyecto por parte de los arquitectos Elvira Canet Jaume, Catalina Riera Pascual, Maties Togores Piquer y Vicenta Haba Flores, así como de los ingenieros Julio Trillo Pérez y Jordi Grimalt Fusté.