Cristina Llorente, arquitecta: «En Pere Garau aún hay margen para resistir la gentrificación»

Cristina Llorente (Palma, 1981) es arquitecta, directora del estudio de arquitectura Arquitectives, especializado en espacios públicos, y presidenta de la asociación Palma XXI. Junto con Magdalena González, ha escrito un maravilloso libro sobre Pere Garau (Pere Garau: Biografia d’un barri. Ínsula Literària, 23,75 euros). Al igual que el entrevistador, vive en el barrio.

Yo esperaba un libro sobre el Pere Garau multicultural, pero lo suyo es un viaje al pasado. ¿Por qué escogió esta perspectiva?

La idea parte de la investigación personal de Magdalena González, coautora del libro. Sus abuelos fueron propietarios del actual Hotel Nou Baleares, entonces su vivienda, y ella ya llevaba años recopilando información sobre el barrio y sobre su familia. El principal objetivo es recuperar la historia de Pere Garau, precisamente para que los cambios urbanos y sociales, que suceden con velocidad vertiginosa, no entierren la memoria colectiva del barrio. Si perdemos la memoria, perdemos el alma.

Si tuviera que explicar en unas pocas palabras lo que fue Pere Garau en su día, ¿que diría?

Pere Garau fue uno de los barrios que nacieron bajo la idea de ciudad moderna. Acababan de demolerse las murallas y Palma, como decían los progresistas de la época, «se había liberado del cinturón de piedra que nos oprimía y mantenía el aire fétido». El barrió empezó a urbanizarse en 1910, pero los primeros inversores inmobiliarios no llegarían hasta años más tarde (mientras, prefirieron seguir construyendo cerca del centro histórico). En ese impás, en el barrio proliferaron las fábricas: de baldosas hidráulicas, de licores, de calzado, de textiles… A este estrato industrial se sumó el cultural, con un rico abanico de intelectuales y artistas que dejaron su huella en el panorama creativo de la ciudad. Más tarde, los arquitectos se encargarían de regar las calles del barrio con maravillosos ejemplos de las distintas corrientes artísticas de principios del siglo XX.

¿Y qué es Pere Garau hoy en día?

Diría que sigue siendo una superposición de estratos, fruto de las distintas épocas. Lo más importante es evitar que los nuevos estratos borren los anteriores.

Pere Garau para mí sigue siendo un barrio de inmigrantes trabajadores, aunque provengan de otras partes. La convivencia funciona razonablemente bien, ¿está de acuerdo?

Como muchos otros territorios, Pere Garau se ha formado a partir de migraciones: de la gente de los pueblos, en los años 30 del siglo pasado, de peninsulares, en la década de los 70, y de personas extracomunitarias, a partir de los dos miles. Hasta ahora, la convivencia ha funcionado, con sus más y sus menos. Esperemos que la ola migratoria actual -me refiero a los migrantes, porque también lo son, del norte de Europa- no suponga la ruptura definitiva de esta convivencia, la expulsión de la gente que hoy reside en el barrio.

Durante años, lo que predominaba ha sido una sensación de degradación. ¿Cómo se explica que durante años el Ayuntamiento haya abandonado Pere Garau a su suerte y parece seguir actuando así respecto a Son Gotleu?

Creo que esta afirmación tiene parte de propaganda. Ni el barrio está tan degradado -a nivel físico y social- como predican los medios, ni el Ayuntamiento tiene especial desapego por Pere Garau en concreto. Tildar ciertos barrios como vulnerables no hace más que contribuir al estigma y eso no ayuda a su desarrollo. Palma es una ciudad parque de atracciones, y por eso, la mayor parte de los esfuerzos de la administración se focalizan en el centro histórico, en lo que hay que enseñar a los turistas. El ensanche ha quedado históricamente relegado a un segundo plano, en lo urbano, en lo cultural, en lo dotacional… Y Pere Garau no es una excepción. Faltan servicios, espacios públicos de calidad, un sistema de arbolado pensado y cuidado… Falta, como en la ciudad en general, una mirada de conjunto centrada en las personas.

¿Qué papel juega Pere Garau en el mapa político de Palma?

Pienso que ahora es un caramelo, un lugar donde ponerse muchas medallas. Porque hay mucho trabajo que hacer. Si se hace con las personas en el centro y no solo con el afán de la medalla, que se cuelguen las que quieran.

Cuando yo hace 18 años me mudé a este barrio hubo quien enarcó la ceja cuando le conté que vivía en Pere Garau: le parecía un barrio poco acorde a mi supuesto estatus. Ahora ya no es así. ¿Qué es lo que ha sucedido desde entonces?

La misma propaganda que lo estigmatiza es la que puede convertirlo en el barrio más cool de la ciudad. No es raro encontrar artículos, muchos de ellos en medios extranjeros, que bautizan Pere Garau como el Soho de Palma. Pero el olor a pluma del puesto de animales vivos del mercado puede ser sinónimo de suciedad, de maltrato animal o de autenticidad, según cómo y quién lo cuente.

¿En qué fase de la gentrificación nos encontramos?

La gentrificación es un proceso urbano inevitable. Los barrios se gentrifican cuando se interviene, por ejemplo, cuando se peatonalizan sus calles, y también cuando se relegan al olvido, porque la degradación también atrae a inversores y fondos buitre. El problema viene cuando, en paralelo a las mejoras, no existen acciones de la administración orientadas a evitar sus efectos negativos, como la subida de precios de viviendas y locales o la sustitución del comercio tradicional por una oferta globalizada. En Pere Garau, como en el resto de barrios de Palma, la gentrificación sigue su camino. Cuando llegué al barrio, hace nueve años, me preguntaba si yo misma sería un agente gentrificador. El cierre de la inmobiliaria y la tienda gourmet que había dentro del mercado puede ser un indicador de que todavía tenemos un poco de margen.

¿Qué tendría que suceder para evitar el desplazamiento de la población de menor poder adquisitivo?

Que se activaran políticas valientes. En vivienda, por ejemplo, la imposición de sanciones severas al alquiler vacacional ilegal, el límite de precios de alquiler y compraventa, los incentivos a la rehabilitación de vivienda vacía para incorporarla al parque de alquiler a precios asequibles o - y esto es probablemente lo más polémico- la prohibición de compra por parte de extranjeros en determinadas condiciones. En cuanto al tejido comercial, hay iniciativas que ya se han probado y que funcionan, como la del Ayuntamiento de Barcelona, que compra establecimientos en planta baja para cederlos a empresas locales en condiciones muy favorables.

¿La prohibición de compra valdría también para colombianos o chinos?

Depende. No hablamos de nacionalidades, sino de poder adquisitivo. La prohibición debería imponerse, por un lado, a quien compra una vivienda como segunda residencia y la mantiene vacía buena parte del año. Por otro, podría establecerse un nivel de renta máximo para la compra de vivienda por parte de extranjeros. La idea es evitar que la vivienda se convierta en un bien de lujo en vez de un derecho básico, controlar la especulación con vivienda como activo financiero e intentar frenar la inflación de precios. Teniendo en cuenta el principio básico de libre circulación de capitales dentro de la UE, de momento, esto no son más que brindis al sol.

¿Qué papel pueden jugar entidades como Flipau amb Pere Garau o la Asociación de Vecinos?

El tejido comunitario es imprescindible para mantener la cohesión de los barrios. Como decía Jane Jacobs, es la gente -y no tanto los urbanistas- la que construye las ciudades. El trabajo de las entidades para reforzar los sentimientos de identidad y de pertenencia es crucial para esa construcción conjunta.

Mucho en el barrio gira en torno al Mercat de Pere Garau. ¿Cómo ve su evolución reciente?

Siempre ha sido un indicador de las dinámicas del barrio. El perfil de los comercios es un reflejo de la población. Me han saltado varias alarmas desde que vivo en Pere Garau: la tienda gourmet, la inmobiliaria, la tienda de salazones con patatas fritas a 6 euros … Son movimientos que hacen presagiar que algo está cambiando. Como dije antes, los dos primeros han cerrado. En el tercero, aún es fácil ver a locales tomándose el vermut. Seguiremos observando.

¿Es bueno que atraiga también cada vez a más turistas?

Definitivamente, no. Entiendo que para gente con negocios resulte tentador, pero creo que es un error poner el beneficio económico como único factor de progreso. Y eso hace el turismo: convertir las ciudades en un producto vendido al capital. El capitalismo feroz no hace más que acentuar las desigualdades y esto, lejos de suponer una mejora, acaba matando a las ciudades.

¿Qué opinión le merece la apertura de cada vez más galerías de arte?

La diversificación de la oferta no supone, en principio, un problema grave. Hablo también, por ejemplo, de la apertura de la primera franquicia del barrio: una cafetería que ofrece boles de açaí en la plaza de las Columnas. El problema empieza cuando este tipo de negocios proliferan y sustituyen a los tradicionales, porque no están pensados para la gente del barrio.

Veamos la gentrificación desde otro punto de vista, la del abogado del diablo: ¿Acaso no beneficia a los muchos pequeños propietarios que aún existen en el barrio que se revaloricen de esta forma sus viviendas?

Aquí se aplica lo mismo que en el caso del mercado. El beneficio económico no lo es todo, más aún si tras una posible venta uno no se pueda permitir otro lugar donde vivir.

¿Acaso no contribuye a que un conjunto urbanístico como ses Cent Cases se conserve y se pueda mantener?

Rotundamente no. Ses Cent Cases se construyeron gracias a una cooperativa que llevaba por nombre La Redención del Hogar, basada en la Ley de Casas Baratas. Hoy, esas casas baratas levantadas con el esfuerzo de familias obreras se venden a 600.000 euros. Precisamente a causa de la gentrificación. Lo que contribuirá a la conservación del conjunto es la toma de conciencia por parte del vecindario, que se consigue con pedagogía, y las acciones que lleve a cabo la administración, que hace unos años las incluyó en el catálogo de protección de edificios, pero que no actúa con la firmeza necesaria para hacer cumplir la normativa. Basta dar un paseo por la zona para encontrar continuas irregularidades: persianas de PVC (cuando las originales, que hay que mantener, son de madera), huecos de fachada modificados, aparatos de aire acondicionado en las fachadas…

¿Y qué le diría a un alemán que se ha enamorado del mercado, del barrio y quizás de ses Cent Cases y contempla la adquisición de una vivienda?

Que no venga. Queda feo, lo sé. Opiniones como la mía levantan muchas voces en contra, voces que nos critican por rechazar aquello de lo que vivimos. Pero con el modelo actual, yo soy de la opinión que el turismo, lo que hará, es matarnos. Económica, social y medioambientalmente. Trataré de suavizarlo. Si viene, que rechace las viviendas a precios desorbitados. Que se informe de cuál es el poder adquisitivo del mallorquín medio, si es que eso sigue existiendo, y que no compita haciendo uso de su poder adquisitivo. Qué falacia, ¿no?

En fin, ¿qué nos enseñan ses Cent Cases cuyo centenario se celebrará este sábado?

El poder de la comunidad y de la cooperación. Nos hablan de esfuerzo, de ilusiones, de paciencia y de confianza. Cuentan las vidas de personas que creyeron en un proyecto y que, juntas, construyeron no solo un conjunto de casas, sino también una gran familia. Ses Cent Cases son parte de nuestra memoria, de la memoria del barrio. Y eso es lo que queremos celebrar este 6 de septiembre. Con una fiesta que, aunque sea por un día, nos devuelva las calles (que hoy son de los coches) para encontrarnos, para hablar, para recordar todas las historias que ya pasaron y para descubrir las que siguen pasando. Compartiendo fotografías que ayuden a tomar esa conciencia que, decía, es necesaria para darles el valor que merecen. Porque conocer es querer, querer es proteger y proteger es conservar.