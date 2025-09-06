Progreso en Verde vuelve a exigir el fin de las galeras tras el desplome de un caballo en Palma

Progreso en Verde ha vuelto a exigir el fin de las galeras después de que un caballo se haya desplomado este sábado en las calles de Palma.

El partido animalista, en un comunicado, ha cargado contra la "nefasta gestión" del Ayuntamiento de Palma "por no cumplir con lo aprobado y poner fin al servicio de galeras de caballos".

Ha sido sobre las 15.00 horas de este sábado, siempre según la versión de Progreso en Verde, cuando un caballo se ha desplomado en el centro de Palma con síntomas de agotamiento.

El equino ha estado varios minutos en el suelo y ha podido volverse a poner en pie con la ayuda de varios ciudadanos.

De acuerdo con las imágenes recabadas por el partido, el conductor de la calesa "no ha sido capaz de reaccionar a la caída del caballo", el cual "no llevaría las herraduras en las condiciones adecuadas".

"Es una absoluta vergüenza. Un nuevo caballo cae desplomado en Palma gracias a la nefasta gestión del PP. El servicio de galeras es un absoluto caos. No hay control alguno sobre los caballos ni sobre las infracciones de los conductores de las galeras", ha recriminado el presidente de la formación, Guillermo Amengual.

Progreso en Verde ha exigido que se inmovilice al caballo hasta comprobar que está en condiciones de seguir prestando servicio y si se detecta alguna infracción se sancione como corresponde.

"Este caballo no puede volver a prestar servicio hasta que sea revisado por un veterinario. Hay muchos conductores de galeras que no saben reaccionar ante una caída de un caballo y esto hace más peligrosa la situación. Se pone en peligro al propio caballo y a los ciudadanos. Hay que poner fin a la explotación y maltrato de los caballos", ha añadido Amengual.

El presidente del partido animalista también ha acusado al PP de "rendir pleitesía a los conductores de calesas y pasar por alto sus continuas infracciones".