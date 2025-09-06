La 'penjada de blasons' da inicio a las fiestas de Canamunt i Canavall

Con el despliegue de los escudos representativos de los bandos enfrentados de Canamunt i Canavall en la plaza de Cort, Joana Daviu, una mujer que participó en la batalla en el siglo XVII vestida de hombre y que fue colgada por asesina y bandolera, dio el sus a las 19.30 horas de ayer a la octava edición de la fiesta.

Con posterioridad, la plaza de l'Olivar fue el escenario de la cena de Colles.

Batalla de banderías

Los contendientes aguardan, no obstante, a este domingo por la tarde, que es cuando se producirá la batalla de banderies.

Los de Canamunt, con sus camisetas rojas, se concentrarán a partir de las 16.00 horas en la plaza de Sant Jeroni, y los de Canavall, con sus camisetas amarillas, a la misma hora en la plaza Draçanes.