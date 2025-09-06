La 'penjada de blasons' da inicio a las fiestas de Canamunt i Canavall
Palma se prepara para la gran batalla final entre los dos bandos con la colocación de escudos en Cort
Palma
Con el despliegue de los escudos representativos de los bandos enfrentados de Canamunt i Canavall en la plaza de Cort, Joana Daviu, una mujer que participó en la batalla en el siglo XVII vestida de hombre y que fue colgada por asesina y bandolera, dio el sus a las 19.30 horas de ayer a la octava edición de la fiesta.
Con posterioridad, la plaza de l'Olivar fue el escenario de la cena de Colles.
Batalla de banderías
Los contendientes aguardan, no obstante, a este domingo por la tarde, que es cuando se producirá la batalla de banderies.
Los de Canamunt, con sus camisetas rojas, se concentrarán a partir de las 16.00 horas en la plaza de Sant Jeroni, y los de Canavall, con sus camisetas amarillas, a la misma hora en la plaza Draçanes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Guía para no perderse nada en la Patrona 2025: conciertos, horarios y artistas de la 'fiesta de verano' de Palma
- Aparece un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma
- Consulta aquí los cortes de tráfico y desvíos de la EMT por el gran concierto de la Patrona en Palma
- Gaspar Valero, historiador: «No tiene sentido celebrar la Mare de Déu de la Salut con una macrofiesta»
- Desconfianza e incertidumbre sobre el proyecto de remodelación del Portitxol: 'No queremos que pase lo mismo que en el Paseo Marítimo
- Costas permite al Purobeach de Palma instalar un aparcamiento para clientes pese a las quejas de los vecinos
- Nuevos pisos a precio limitado en Palma: autorizan la construcción de 82 viviendas en Son Canals y en los aledaños del Estadi Balear
- Las cofradías de Palma celebrarán la primera verbena en Blanquerna para honrar a la Mare de Déu de la Salut