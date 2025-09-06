La Patrona más electrónica conquista el Parc de la Mar en Palma

La Patrona 2025 ya está aquí. El Parc de la Mar se ha transformado este sábado en una inmensa sala de fiestas al aire libre para acoger el macroconcierto de música electrónica organizado por el Ayuntamiento de Palma y el Mallorca Live Music con motivo de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut, que ayer arrancaron en sa Feixina con una entretenida velada musical que se alargó hasta las dos de la madrugada. La Catedral de Mallorca servirá como telón de fondo de una fiesta compuesta por un escenario inmersivo con pantallas, sonido, iluminación e infraestructuras “nunca antes vistas en la historia cultural y musical de Palma". Con una inversión que supera los 300.000 euros, es la gran apuesta de Cort para revitalizar la tradicional celebración de la Patrona.

No se trata de un evento cualquiera: el Ayuntamiento, por primera vez en la historia de la ciudad, ha conferido una especial relevancia a las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut para convertirlas en el plato fuerte del verano palmesano y en el rival de las históricas pero invernales fiestas de Sant Sebastià. Así lo demuestran los seis carriles cortados en el Paseo Marítimo -con 100 metros de barras para servir bebidas- convertidos en pista de baile y los 300 metros cuadrados de pantallas instaladas en el lecho de La Seu.

Se espera que a lo largo de la tarde-noche miles de personas asistan al evento, de acceso libre y gratuito para todo el mundo, para disfrutar de una intensa velada de música electrónica. Los asistentes, que desde las 18:30 hasta las 00:30 vibrarán con cuatro conciertos en directo, pueden reponer fuerzas y llenar sus estómagos en los foodtrucks dispuestos junto a las barras colocadas en la avenida Adolfo Suárez, ubicadas frente al mar.

Actuaciones de nivel

La música techno canalizará la tradición que la organización -y el Ayuntamiento- pretende recuperar entre el público asistente. El macroconcierto, bautizado bajo el nombre de PATRONA, combina actuaciones de artistas locales e internacionales gracias a la participación de Mallorca Live Music, que ha conseguido atraer a personalidades de calado para la celebración.

El escenario principal, situado junto al conjunto escultórico del Parc de la Mar, se compone de dos tótems -un conjunto de pantallas en forma de cubo- de 6 metros de altura y de tres torres de 12 metros de altura. Orientado hacia el Mediterráneo, la puesta en escena de este 'festival patronal' genera una estampa insólita en el imaginario palmesano.

A las 18:30, Lourdes Lourdes daba comienzo a la fiesta ante una multitud todavía expectante. La artista multidisciplinaria, nacida en Córdoba (Argentina), combina en su espectáculo música, artes visuales y performance, un cóctel perfecto para abrir el apetito de los asistentes.

A las 19:45 llegará el turno de Aina Bibiloni, conocida como Bibi Smalls, como representante de la escena local con una propuesta musical que fusiona house melódico, tech-house y disco.

Le seguirá el dúo danés WhoMadeWho, formado por Tomas Barfod y Jeppe Kjellberg, con más de una década de trayectoria y experiencia en festivales como Sónar, Burning Man y Coachella. la pareja ofrecerá su Hybrid DJ Set a partir de las 21:00 horas.

El plato fuerte de la noche llegará a las 23:00 con la actuación de BLOND:ISH, encargada de clausurar la Patrona 2025. La primera mujer residente en la historia de Pacha Ibiza, bajo su concepto ‘Abracadabra’, ha participado en festivales y eventos de relevancia mundial como Burning Man y Coachella. DJ, productora y directora de sello discográfico canadiense, es reconocida internacionalmente en la escena electrónica y se presenta como una artista comprometida con la sensibilización medioambiental a través de la fundación Bye Bye Plastic.

El Consistorio ha organizado un dispositivo especial de seguridad, limpieza y movilidad, adaptado a la magnitud del concierto, que implica cortes de tráfico en vías importantes y ha obligado a programar trenes nocturnos y a desviar varias líneas de la EMT.