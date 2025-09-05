Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SFM habilita trenes nocturnos y refuerzos este sábado con motivo de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut

Imagen de archivo de un tren del SFM.

Imagen de archivo de un tren del SFM. / DM

EP

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) habilitará trenes nocturnos y refuerzos este fin de semana con motivo de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut.

En concreto, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, se han programado servicios nocturnos, así como trenes de refuerzo durante toda la tarde del sábado, 6 de septiembre, con motivo del concierto programado en el Parc de la Mar.

Por un lado, habrá trenes de refuerzo entre Palma e Inca en ambos sentidos, que se suman al servicio habitual de fin de semana. En total, se han añadido diez trenes (cinco por sentido).

Así, desde Inca hacia Palma habrá trenes de refuerzo a las 17.39, 18.09, 18.39, 19.09 y 19.39 horas; y los de Palma hacia Inca circularán entre las 16.55 y las 18.55 horas.

Por otro lado, se habilitarán trenes de madrugada en todos los trayectos: tres trenes especiales desde Palma hacia Inca a las 23.00, 23.45 y 02.00 horas; y en sentido contrario habrá dos servicios, con salida de Inca a las 23.45 y 00.30 horas.

Además, SFM habilitará un servicio Palma-Manacor con salida a las 00.30 horas y, en el trayecto Palma-Sa Pobla, también añade un tren especial con salida de la Intermodal a las 01.15 horas.

Todos los trenes especiales habilitados efectuarán paradas en todas las estaciones intermedias entre el origen y el destino.

