Sa Feixina se llena de música y ambiente en el inicio de las Festes de la Mare de Déu de la Salut

El Parque de sa Feixina vibra con el arranque de las Festes de la Mare de Déu de la Salut de Palma. El escenario, colocado de espaldas al mar, acoge a los primeros asistentes en una tarde que marca el inicio oficial de las celebraciones de la Patrona 2025. A las 20:00, comenzaba a sonar la música todavía con espacios libres entre el público, que poco a poco se van llenando con grupos de amigos, familias, parejas y curiosos turistas que no quieren perderse el 'sus' de las fiestas.

Un par de barras gestionadas por la Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma -que también participan activamente en la organización del evento junto al Ayuntamiento- ofrecen bebidas a los primeros asistentes, contribuyendo a crear un ambiente relajado y animado mientras la tarde se transforma en noche. Los primeros en llegar disfrutan del fresco que sube desde el mar y del espacio abierto del parque, mientras esperan los siguientes conciertos que completarán el programa de esta noche.

Jaume Colombàs, referente local y polifacético speaker del RCD Mallorca, ha abierto el turno de actuaciones con su característico show musical. Su sesión funciona como calentamiento perfecto para quienes se animan poco a poco a ocupar la pista de baile. Tras su actuación, que se prolongará hasta las 22:00 horas, se espera la llegada de los siguientes artistas programados: SP1DER, Exóticas DJs y Álex Díaz, que prolongarán la música hasta entrada la madrugada, en concreto hasta las 02:00 horas.

Se prevé que, a medida que los asistentes vayan terminando de cenar -al ser viernes- se incorporen progresivamente a la fiesta, llenando el parque y animando aún más el ambiente. Los conciertos continuarán en esta línea, mientras las barras de la Federació de Veïnats permanecen abiertas para refrescar a los espectadores. Además de la música, la programación incluye para este fin de semana otras actividades previstas en el programa de las fiestas, que mantendrán el dinamismo de la Patrona durante los próximos días.