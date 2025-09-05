El PSOE de Palma propone medidas en materia de vivienda, jóvenes, memoria y movilidad frente a la "parálisis" de Cort

La Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Palma ha aprobado tres resoluciones centradas en la vivienda y los jóvenes, la memoria y la movilidad frente a la "inacción" y "parálisis" del gobierno municipal.

Para los socialistas, se trata de cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana de la ciudadanía y, por ello, han reclamado "soluciones urgentes" el equipo de gobierno, según ha señalado el PSOE Palma en una nota de prensa este viernes.

En este sentido, han denunciado públicamente que en Palma hay un "colapso" de espacios de estudios y una "grave precariedad" habitacional que afecta a miles de familias y jóvenes.

Así, han reclamado ampliar la red de salas de estudio aprovechando equipamientos municipales, estabilizar bibliotecas cerradas como la de Son Cladera y evitar situaciones de "desatención" como, a su parecer, ha sucedido en la biblioteca de Gènova.

Igualmente, han propuesto un plan de choque con medidas inmediatas para garantizar la climatización de los centros educativos, con inversiones y adaptaciones para hacer frente a las olas de calor.

"La memoria no se negocia"

En materia de memoria democrática, el PSOE Palma ha rechazado "con firmeza" la derogación de la ley balear de memoria que ha vuelto a impulsar Vox y que previsiblemente contará con el apoyo del PP.

Los socialistas han defendido la defensa y continuidad de los programas de exhumación y dignificación de las víctimas y han remarcado que la memoria es un deber democrático. A su parecer, derogar la ley supondría "un retroceso inaceptable" para la democracia.

El secretario general de los socialistas en Palma, Iago Negueruela, ha defendido que la memoria "no se negocia" y ha subrayado el compromiso "firme" de la Comisión Ejecutiva con las asociaciones memorialistas y las familias. La resolución aprobada prevé también organizar un calendario de actos y movilizaciones para, han dicho, "mantener vivo este compromiso en la ciudad".

Semana Europea de la Movilidad

Por otro lado, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, la formación socialista ha sostenido que Palma vive "colapsada" por el vehículo privado, la contaminación y las desigualdades entre barrios.

Así, han pedido consolidar la gratuidad del transporte público, reforzar la EMT con más frecuencias y líneas nocturnas adaptadas a la clase trabajadora, impulsar la construcción del tranvía y completar la red de carriles bici.

Además, han apostado por limitar el acceso de vehículos turísticos y destinar los recursos obtenidos a vivienda asequible para los residentes.

Finalmente, la Agrupación Socialista de Palma ha informado que constituirá su Consejo Político el próximo sábado, 13 de septiembre. Así se hará una vez finalizadas las renovaciones de las comisiones ejecutivas de las agrupaciones locales de distrito y la de Juventudes Socialistas de Palma y elegidos todos los miembros que conforman este órgano.