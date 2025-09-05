Palma celebra en el Paseo del Born el Día Mundial de la Fisioterapia
El Ayuntamiento de Palma ha contribuido a la puesta en marcha de las actividades mediante la movilización de usuarios del programa Activa't, que han tomado parte en los talleres y charlas, y la donación de fruta proveniente de MercaPalma, con el objetivo de fomentar e impulsar la alimentación saludable
El Paseo del Born ha acogido esta mañana el inicio de las actividades organizadas por el Colegio de Fisioterapeutas de las Illes Balears, en conmemoración del Día Mundial de esta especialidad, que se celebra el próximo lunes, 8 de septiembre. La jornada, que se celebró por primera vez en 1951 con el fin de reivindicar la contribución de los fisioterapeutas en la mejora de la salud de la población, se desarrolla este año bajo el lema 'Fisioterapia y actividad física para un envejecimiento saludable: prevención de la fragilidad y las caídas'.
El Ayuntamiento de Palma ha contribuido a la puesta en marcha de las actividades mediante la movilización de usuarios del programa Activa't, que han tomado parte en los talleres y charlas, y la donación de fruta proveniente de MercaPalma, con el objetivo de fomentar e impulsar la alimentación saludable.
En la presentación, han participado el teniente de alcalde y regidor de Medi Natural, Entorns Saludables, Mercats i Innovació, Llorenç Bauzá de Keizer; la directora insular de Promoció Sociocultural, Hermosinda Mariño; la subdirectora de Cures Assistencials del Servei de Salut, Conxa Zaforteza, y, en representación del Ayuntamiento de Palma, la directora general de Sanitat, Consum, Mercats i Fires, María del Carmen Esparza. La comitiva institucional ha sido recibida por el decano del Colegio de Fisioterapeutas, Tomàs Alías, y la vicedecana, Natalia Pérez.
Durante su intervención, el teniente de alcalde ha felicitado a la institución colegial por su labor de promoción del bienestar y ha indicado que los fisioterapeutas son "unos agentes imprescindibles para el desarrollo y el buen funcionamiento del sistema de salud".
Igualmente, Bauzá de Keizer ha expresado el "compromiso" del Ayuntamiento de Palma con la prevención de las enfermedades "a través de iniciativas que propugnan el ejercicio físico y la alimentación sana, y apoyan a los colectivos de pacientes y sus familias".
En este sentido, el regidor ha destacado los resultados logrados por el programa TAMM de apoyo a las mujeres mastectomizadas, puesto en marcha desde el departamento de Sanitat en colaboración con el Institut Municipal de l'Esport.
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- Aparece un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma
- Consulta aquí los cortes de tráfico y desvíos de la EMT por el gran concierto de la Patrona en Palma
- Gaspar Valero, historiador: «No tiene sentido celebrar la Mare de Déu de la Salut con una macrofiesta»
- Desconfianza e incertidumbre sobre el proyecto de remodelación del Portitxol: 'No queremos que pase lo mismo que en el Paseo Marítimo
- Costas permite al Purobeach de Palma instalar un aparcamiento para clientes pese a las quejas de los vecinos
- Nuevos pisos a precio limitado en Palma: autorizan la construcción de 82 viviendas en Son Canals y en los aledaños del Estadi Balear
- Las cofradías de Palma celebrarán la primera verbena en Blanquerna para honrar a la Mare de Déu de la Salut