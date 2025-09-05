Palma celebra en el Paseo del Born el Día Mundial de la Fisioterapia

El Paseo del Born ha acogido esta mañana el inicio de las actividades organizadas por el Colegio de Fisioterapeutas de las Illes Balears, en conmemoración del Día Mundial de esta especialidad, que se celebra el próximo lunes, 8 de septiembre. La jornada, que se celebró por primera vez en 1951 con el fin de reivindicar la contribución de los fisioterapeutas en la mejora de la salud de la población, se desarrolla este año bajo el lema 'Fisioterapia y actividad física para un envejecimiento saludable: prevención de la fragilidad y las caídas'.

El Ayuntamiento de Palma ha contribuido a la puesta en marcha de las actividades mediante la movilización de usuarios del programa Activa't, que han tomado parte en los talleres y charlas, y la donación de fruta proveniente de MercaPalma, con el objetivo de fomentar e impulsar la alimentación saludable.

En la presentación, han participado el teniente de alcalde y regidor de Medi Natural, Entorns Saludables, Mercats i Innovació, Llorenç Bauzá de Keizer; la directora insular de Promoció Sociocultural, Hermosinda Mariño; la subdirectora de Cures Assistencials del Servei de Salut, Conxa Zaforteza, y, en representación del Ayuntamiento de Palma, la directora general de Sanitat, Consum, Mercats i Fires, María del Carmen Esparza. La comitiva institucional ha sido recibida por el decano del Colegio de Fisioterapeutas, Tomàs Alías, y la vicedecana, Natalia Pérez.

Durante su intervención, el teniente de alcalde ha felicitado a la institución colegial por su labor de promoción del bienestar y ha indicado que los fisioterapeutas son "unos agentes imprescindibles para el desarrollo y el buen funcionamiento del sistema de salud".

Igualmente, Bauzá de Keizer ha expresado el "compromiso" del Ayuntamiento de Palma con la prevención de las enfermedades "a través de iniciativas que propugnan el ejercicio físico y la alimentación sana, y apoyan a los colectivos de pacientes y sus familias".

En este sentido, el regidor ha destacado los resultados logrados por el programa TAMM de apoyo a las mujeres mastectomizadas, puesto en marcha desde el departamento de Sanitat en colaboración con el Institut Municipal de l'Esport.