Los organizadores de la fiesta de la Mare de Déu de la Salut:«Patrona transmite pertenencia, cercanía y celebración colectiva»

Mañana Palma vivirá el «gran evento del verano», una fiesta que pretende reivindicar el protagonismo de la patrona de Ciutat, la Mare de Déu de la Salut. Tras ganar la licitación, la productora Mallorca Live ha asumido por primera vez la organización de un evento público de estas dimensiones en la capital balear.

El bagaje de Mallorca Live y de su equipo de profesionales han sido claves a la hora de abordar este proyecto que arrancó con un calendario muy ajustado. No ha sido el único desafío al que se ha enfrentado la organización: «Otro gran reto fue crear un escenario a la altura de una postal como la que ofrece el Paseo Marítimo con el mar y la Catedral como telón de fondo», explica Álvaro Martínez, director de Mallorca Live. Una localización perfecta e irrenunciable puesto que: «Palma se abre hacia la cultura, hacia la celebración, pero necesitábamos una pista de baile para acoger a los asistentes en esa ubicación». A pesar de las dificultades que entrañaba esta elección, el equipo asumió «la responsabilidad que implicaba en términos de producción, logística y montaje».

Desde un principio, Mallorca Live se propuso crear un concepto que conectara con Palma y con su identidad. «El nombre de Patrona nos parecía perfecto porque transmite pertenencia, cercanía y celebración colectiva», explica MaJo García, directora de Comunicación. La conexión con el público es el resultado de un proceso creativo que les ha llevado a entender en primer lugar qué tipo de evento pedía la ciudad: «Un encuentro festivo, cultural, cosmopolita, accesible y con un cartel musical variado que represente la diversidad del público local», enumera García. BLOND:ISH, WhoMadeWho, Bibi Smalls y Lourdes Lourdes conforman la apuesta musical con la que se ha buscado «tender un puente entre lo global y lo local, con una muestra de la electrónica más actual», apunta Martínez.

Patrona tendrá lugar mañana de las 18:30 a las 00:30 frente al Parc de la Mar, en un gran espacio ganado a los vehículos. La accesibilidad del evento ha sido prioritaria para la organización, así como la inclusión de puntos No i Punt. Por otro lado, la fiesta contará con una variada oferta gastronómica en los bares y food trucks habilitados. También se ha tenido en cuenta que los precios de las consumiciones sean populares.

Una organización compleja para una fiesta única en Palma

«El sábado la gente solo tiene que preocuparse de bailar, disfrutar y vivir un día histórico», dice Laura Llorente, directora Ejecutiva de Mallorca Live. Para que esto sea así, el equipo ha trabajado de forma intensa, casi a contrareloj: «Una vez se adjudicó la licitación, hemos tenido un par de semanas para coordinarlo todo y dar luz a nuestro proyecto: creación de la identidad del evento, coordinación con el Ayuntamiento para los cortes de tráfico, planes de seguridad, campaña de comunicación, producción técnica de sonido y luces, montaje de escenarios y pantallas, instalación de barras y servicios», explica Llorente. «Eventos como este se planifican con mucha antelación y aunque los tiempos han sido justos la implicación del equipo ha sido titánica», puntualiza. Con todo, ha sido necesario el trabajo de más de 150 profesionales de logística, producción, realización, escenografía, dirección ejecutiva, iluminación, sonido, montaje, operaciones, comunicación, artística y hospitality que «llevan trabajando desde hace semanas sin parar para hacerlo posible.», remarca Llorente.

El gran evento del verano en Palma

Como se destaca desde la organización, los palmesanos van a poder participar en un acontecimiento único, una nueva cita anual en la agenda festiva de Ciutat. Pero además, las dimensiones y las características técnicas y artísticas de Patrona han hecho de este evento un revulsivo cultural y social. «Palma se merecía un gran evento de fin de verano con vocación de continuidad, que la sitúe en el mapa como ciudad que apuesta por la música y la cultura contemporánea» al igual que otras capitales como Berlín, Zurich y París, considera Martínez. Además, Patrona puede ser el evento que inicie en Ciutat un calendario de propuestas «cosmopolitas de gran magnitud y que se alineen con su plan para ser capital de la Cultura 2031».