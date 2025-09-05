Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cort culmina los trámites para que arranque la construcción de viviendas a precio limitado en Palma

Este viernes se han rubricado los documentos que implicaban, además de los permisos, la transmisión de los derechos de superficie correspondientes a los lotes 2 y 4 de la primera fase del Plan de Choque de Vivienda

Imagen de archivo de un edificio en construcción.

Imagen de archivo de un edificio en construcción. / B. Ramón

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

Cort ha firmado esta mañana las escrituras públicas para la construcción de los primeros pisos de alquiler a precio limitado del Plan de Choque de Vivienda en Palma. El teniente de alcalde de Urbanisme, Óscar Fidalgo, ha rubricado este viernes los documentos que implicaban, además de los permisos, la transmisión de los derechos de superficie correspondientes a los lotes 2 y 4 de la primera fase del Plan. La firma oficializa la cesión de los solares y permitirá iniciar próximamente las obras.

Estas parcelas, situadas en los barrios de Camp Redó y Son Ferragut, fueron adjudicadas el pasado mes de julio a la empresa Locare Arpo 2D para la promoción y gestión de un total de 166 viviendas de alquiler a precio limitado.

Ubicación y dimensiones

En concreto, el Lote 2 corresponde a una finca ubicada en la calle Bisbe Arnau Alberti, en el barrio de Camp Redó, con una superficie de 17.992 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 5.969 metros cuadrados.

Por su parte, el Lote 4 está situado en la calle Isabel Villena, 6, en la zona de Son Ferragut, y cuenta con una edificabilidad de 6.837 metros cuadrados. Se espera que las futuras viviendas cuenten con entre uno y tres dormitorios, y superficies útiles de entre 45 y 70 metros cuadrados.

Precio

Las rentas estarán reguladas según los límites establecidos en la ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobada por el Govern, y oscilarán entre 600 y 1.000 euros, en función del municipio y el nivel de eficiencia energética.

Los gastos de mantenimiento y servicios comunes deberán estar claramente detallados y reflejados por escrito en cada contrato, con un importe fijado al momento de la firma y, entre las principales garantías recogidas, se fija que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) será asumido íntegramente por la empresa adjudicataria y no podrá repercutirse a los arrendatarios.

Además, estas viviendas estarán destinadas en un mínimo del 30 por ciento a jóvenes de hasta 35 años; un mínimo del 10 por ciento, a mayores de 65 años, y otro mínimo del 10 por ciento a familias monoparentales.

Requisitos

Para poder optar a uno de estos pisos, los solicitantes deberán estar empadronados en Palma al menos cinco años, o siete años si proceden de otros municipios de Baleares.

Cabe destacar que, junto con la firma de las escrituras, se ha incorporado una adenda que refuerza la transparencia en la gestión de las promociones adjudicadas.

Asimismo, la empresa deberá justificar ante el Ayuntamiento todos los gastos que puedan trasladarse a los inquilinos, presentando presupuestos anuales detallados y, una vez iniciado el arrendamiento, informes económicos supervisados por los servicios técnicos municipales.

"Trabajamos en la segunda fase"

“Con la firma de esta adenda se evidencia el compromiso social de la empresa adjudicataria con nuestra ciudad, a la que queremos agradecer su predisposición a la hora de aclarar cualquier duda relacionada con la gestión de las promociones, en un ejercicio de transparencia que desmiente cualquier insinuación de irregularidad vertida sobre esta licitación”, ha destacado el teniente de alcalde de Urbanismo, Óscar Fidalgo.

Noticias relacionadas y más

Fidalgo ha querido destacar que “demuestra que las primeras viviendas del Plan de Choque que anunciamos ya son una realidad, mientras ya estamos trabajando en la segunda fase, tras la aprobación del cambio de uso de siete solares municipales”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
  2. Aparece un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma
  3. Consulta aquí los cortes de tráfico y desvíos de la EMT por el gran concierto de la Patrona en Palma
  4. Gaspar Valero, historiador: «No tiene sentido celebrar la Mare de Déu de la Salut con una macrofiesta»
  5. Desconfianza e incertidumbre sobre el proyecto de remodelación del Portitxol: 'No queremos que pase lo mismo que en el Paseo Marítimo
  6. Costas permite al Purobeach de Palma instalar un aparcamiento para clientes pese a las quejas de los vecinos
  7. Nuevos pisos a precio limitado en Palma: autorizan la construcción de 82 viviendas en Son Canals y en los aledaños del Estadi Balear
  8. Las cofradías de Palma celebrarán la primera verbena en Blanquerna para honrar a la Mare de Déu de la Salut

Cort culmina los trámites para que arranque la construcción de viviendas a precio limitado en Palma

Cort culmina los trámites para que arranque la construcción de viviendas a precio limitado en Palma

Palma celebra en el Paseo del Born el Día Mundial de la Fisioterapia

Palma celebra en el Paseo del Born el Día Mundial de la Fisioterapia

El PSOE de Palma propone medidas en materia de vivienda, jóvenes, memoria y movilidad frente a la "parálisis" de Cort

El PSOE de Palma propone medidas en materia de vivienda, jóvenes, memoria y movilidad frente a la "parálisis" de Cort

SFM habilita trenes nocturnos y refuerzos este sábado con motivo de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut

SFM habilita trenes nocturnos y refuerzos este sábado con motivo de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut

Reina, la abuela de la familia desahuciada de las infraviviendas de Palma: "Si mi hija va a estar en la calle, yo voy a estar en la calle con ella"

Reina, la abuela de la familia desahuciada de las infraviviendas de Palma: "Si mi hija va a estar en la calle, yo voy a estar en la calle con ella"

Los organizadores de la fiesta de la Mare de Déu de la Salut:«Patrona transmite pertenencia, cercanía y celebración colectiva»

Los organizadores de la fiesta de la Mare de Déu de la Salut:«Patrona transmite pertenencia, cercanía y celebración colectiva»

Asociaciones vecinales y culturales de Palma critican las “fiestas institucionales” de la Patrona y las tildan de "simulacro sin raíces"

Asociaciones vecinales y culturales de Palma critican las “fiestas institucionales” de la Patrona y las tildan de "simulacro sin raíces"

Los vecinos de Palma mantienen el pulso al Ayuntamiento por el pago de las subvenciones

Los vecinos de Palma mantienen el pulso al Ayuntamiento por el pago de las subvenciones
Tracking Pixel Contents