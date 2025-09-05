Cort culmina los trámites para que arranque la construcción de viviendas a precio limitado en Palma

Cort ha firmado esta mañana las escrituras públicas para la construcción de los primeros pisos de alquiler a precio limitado del Plan de Choque de Vivienda en Palma. El teniente de alcalde de Urbanisme, Óscar Fidalgo, ha rubricado este viernes los documentos que implicaban, además de los permisos, la transmisión de los derechos de superficie correspondientes a los lotes 2 y 4 de la primera fase del Plan. La firma oficializa la cesión de los solares y permitirá iniciar próximamente las obras.

Estas parcelas, situadas en los barrios de Camp Redó y Son Ferragut, fueron adjudicadas el pasado mes de julio a la empresa Locare Arpo 2D para la promoción y gestión de un total de 166 viviendas de alquiler a precio limitado.

Ubicación y dimensiones

En concreto, el Lote 2 corresponde a una finca ubicada en la calle Bisbe Arnau Alberti, en el barrio de Camp Redó, con una superficie de 17.992 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 5.969 metros cuadrados.

Por su parte, el Lote 4 está situado en la calle Isabel Villena, 6, en la zona de Son Ferragut, y cuenta con una edificabilidad de 6.837 metros cuadrados. Se espera que las futuras viviendas cuenten con entre uno y tres dormitorios, y superficies útiles de entre 45 y 70 metros cuadrados.

Precio

Las rentas estarán reguladas según los límites establecidos en la ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobada por el Govern, y oscilarán entre 600 y 1.000 euros, en función del municipio y el nivel de eficiencia energética.

Los gastos de mantenimiento y servicios comunes deberán estar claramente detallados y reflejados por escrito en cada contrato, con un importe fijado al momento de la firma y, entre las principales garantías recogidas, se fija que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) será asumido íntegramente por la empresa adjudicataria y no podrá repercutirse a los arrendatarios.

Además, estas viviendas estarán destinadas en un mínimo del 30 por ciento a jóvenes de hasta 35 años; un mínimo del 10 por ciento, a mayores de 65 años, y otro mínimo del 10 por ciento a familias monoparentales.

Requisitos

Para poder optar a uno de estos pisos, los solicitantes deberán estar empadronados en Palma al menos cinco años, o siete años si proceden de otros municipios de Baleares.

Cabe destacar que, junto con la firma de las escrituras, se ha incorporado una adenda que refuerza la transparencia en la gestión de las promociones adjudicadas.

Asimismo, la empresa deberá justificar ante el Ayuntamiento todos los gastos que puedan trasladarse a los inquilinos, presentando presupuestos anuales detallados y, una vez iniciado el arrendamiento, informes económicos supervisados por los servicios técnicos municipales.

"Trabajamos en la segunda fase"

“Con la firma de esta adenda se evidencia el compromiso social de la empresa adjudicataria con nuestra ciudad, a la que queremos agradecer su predisposición a la hora de aclarar cualquier duda relacionada con la gestión de las promociones, en un ejercicio de transparencia que desmiente cualquier insinuación de irregularidad vertida sobre esta licitación”, ha destacado el teniente de alcalde de Urbanismo, Óscar Fidalgo.

Fidalgo ha querido destacar que “demuestra que las primeras viviendas del Plan de Choque que anunciamos ya son una realidad, mientras ya estamos trabajando en la segunda fase, tras la aprobación del cambio de uso de siete solares municipales”.