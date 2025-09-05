Consulta el programa completo de la fiesta de Canamunt i Canavall de Palma
El domingo de se celebra la gran batalla de agua en el Parc de la Mar, pero la fiesta se inicia este viernes con el pregón y el despliegue de los blasones
Este fin de semana Palma vivirá este fin de semana la fiesta de Canamunt i Canavall, con el multitudinario enfrentamiento con pistolas de agua.
La celebración está inspirada en la antigua rivalidad entre dos facciones nobles de Palma —Canamunt (“ciudad alta”) y Canavall (“ciudad baja”)— originada en los siglos XVI y XVII por luchas de poder político y económico.
Lo que una vez fue un conflicto violento, hoy se celebra con pistolas y cubos de agua, risas y color (rojo para Canamunt, amarillo para Canavall) en una fiesta que ha convertido la vieja rivalidad de banderías en una celebración multitudinaria organizada por el colectivo Orgull Llonguet.
Programa completo de Canamunt i Canavall
Viernes, 5 de septiembre
19:30h Penjada de blasons en la plaza de Cort
Pregón a cargo de Joana Daviu que en el siglo XVII fue condenada a muerte por camuflaje vestida de hombre y acusada de bandolerismo y asesinato. En el mismo acto, se desplegarán los blasones de la fiesta.
20:30h Ses Voltes
Sopar de colles. Se tiene que llevar la comida y se recomienda ir vestidos con los colores de los grupos (rojo o amarillo). Habrá servicio de barra a precios populares.
Domingo, 7 de septiembre
16:00h Encuentro de banderías: Canamunt en la plaza de Sant Jeroni (camiseta roja); Canavall en la plaza Drassanes (camiseta amarilla).
Las colles se concentrarán en sus respectivas plazas para iniciar el itinerario hacia la batalla con su Senyor o Senyora que los liderará y charanga y batucada.
17:00h Parc de la Mar
Batalla de banderies: También habrá una Batalleta infantil. Respeta a los Caps de Guaita y las zonas secas. Se exige civismo y respeto.
Lunes, 8 de septiembre
20:00h Entierro en la calle de Sant Pere Nolasc.
En el mismo lugar donde fue asesinado el Jutge Berga, final de fiesta y pau i treva. Hay que ir e negro y llevar un cirio.
Otras fiestas de este fin de semana
Además de la fiesta de Canamunt i Canavall este fin de semana Palma celebra las renovadas fiestas de la Patrona o la Mare de Déu de la Salut, organizadas por el Ayuntamiento.
Además del programa oficial, las Cofradías de Palma organizan en la calle Blanquerna una verbena popular.
