Consulta el programa completo de la fiesta de Canamunt i Canavall de Palma

Este fin de semana Palma vivirá este fin de semana la fiesta de Canamunt i Canavall, con el multitudinario enfrentamiento con pistolas de agua.

La celebración está inspirada en la antigua rivalidad entre dos facciones nobles de Palma —Canamunt (“ciudad alta”) y Canavall (“ciudad baja”)— originada en los siglos XVI y XVII por luchas de poder político y económico.

Lo que una vez fue un conflicto violento, hoy se celebra con pistolas y cubos de agua, risas y color (rojo para Canamunt, amarillo para Canavall) en una fiesta que ha convertido la vieja rivalidad de banderías en una celebración multitudinaria organizada por el colectivo Orgull Llonguet.

Programa completo de Canamunt i Canavall

Viernes, 5 de septiembre

19:30h Penjada de blasons en la plaza de Cort

Pregón a cargo de Joana Daviu que en el siglo XVII fue condenada a muerte por camuflaje vestida de hombre y acusada de bandolerismo y asesinato. En el mismo acto, se desplegarán los blasones de la fiesta.

20:30h Ses Voltes

Sopar de colles. Se tiene que llevar la comida y se recomienda ir vestidos con los colores de los grupos (rojo o amarillo). Habrá servicio de barra a precios populares.

Domingo, 7 de septiembre

16:00h Encuentro de banderías: Canamunt en la plaza de Sant Jeroni (camiseta roja); Canavall en la plaza Drassanes (camiseta amarilla).

Las colles se concentrarán en sus respectivas plazas para iniciar el itinerario hacia la batalla con su Senyor o Senyora que los liderará y charanga y batucada.

17:00h Parc de la Mar

Batalla de banderies: También habrá una Batalleta infantil. Respeta a los Caps de Guaita y las zonas secas. Se exige civismo y respeto.

Lunes, 8 de septiembre

20:00h Entierro en la calle de Sant Pere Nolasc.

En el mismo lugar donde fue asesinado el Jutge Berga, final de fiesta y pau i treva. Hay que ir e negro y llevar un cirio.