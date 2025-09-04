Los vecinos de Palma mantienen el pulso al Ayuntamiento por el pago de las subvenciones

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma mantiene el pulso al Ayuntamiento tras responder este jueves a las palabras de la portavoz municipal, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa celebrada ayer miércoles por la Junta de Gobierno municipal, en la que se abordó la cuestión de las subvenciones a las entidades vecinales. En un comunicado, tras manifestarse ayer mismo frente al Consistorio por el mismo tema, la Federación lamenta lo que considera un trato injusto hacia las asociaciones y denuncia la gestión de las ayudas en los últimos años.

Uno de los principales puntos de fricción es la aplicación del artículo 24.6, que obliga a las entidades a haber gastado al menos el 90% de la subvención recibida para no perder la ayuda en ejercicios posteriores. La federación sostiene que esta interpretación es “injusta”, ya que las asociaciones justifican sus gastos mediante facturas y devuelven la parte no utilizada, pero, aun así, se les retira la subvención del año siguiente si no alcanzan ese porcentaje. La situación se agrava, añaden, por los retrasos del propio Ayuntamiento en la convocatoria y resolución de las ayudas: las subvenciones para actividades que arrancan el 1 de enero se convocaron el 8 de marzo y no se resolvieron hasta septiembre.

La entidad también critica la gestión administrativa de los expedientes, con hasta cuatro rectificaciones en resoluciones provisionales y tres en resoluciones definitivas, lo que ha supuesto, según denuncian, más de tres meses y medio adicionales de retraso.

En cuanto al presupuesto, la entidad vecinal reconoce un incremento global de 74.000 euros en la convocatoria general de 2025, con cuatro asociaciones más beneficiadas respecto a la anterior. Sin embargo, advierte de que se trata de un aumento “pequeño” tras tres años sin incrementos y en un contexto de inflación, y recuerda que, en su caso, supone la primera subida desde 2018. Además, señala que otros 26.000 euros se han destinado a las ferias del Llonguet y el Caragol y a los Premios Rosa Bueno, que ya se financiaban en ejercicios anteriores.

La Federación también denuncia que la partida destinada a fiestas vecinales ha sido recortada. Aunque cada asociación podía solicitar hasta 6.000 euros anuales para celebraciones como Reyes, Carnaval, Foguerons o fiestas de barrio, ninguna ha alcanzado esa cifra y la media recibida ronda los 4.000 euros.

Por último, la Federación asegura que, pese a que el Ayuntamiento comunicó ayer a las asociaciones que ya se había dado la orden de pago de las subvenciones, este jueves han comprobado que aún se están corrigiendo errores y no se ha efectuado ningún abono.