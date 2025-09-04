Palma es la ciudad de España en la que más personas compiten por el alquiler de una habitación

Palma y San Sebastián son las ciudades de España donde más interés despierta cada habitación que sale al mercado en alquiler, con 65 personas que se interesan en el caso de la capital balear y 62 en la donostiarra, según un informe del portal inmobiliario Idealista.

En el caso de Palma, esas 65 personas que se han interesado por cada anuncio de habitación en el segundo trimestre de este año suponen un descenso del 28 % respecto a las 91 que lo hicieron en el mismo período del año pasado.

A nivel nacional, el número de contactos que recibe cada habitación en alquiler que sale al mercado en España asciende a 22 personas, una cifra inferior al interés recibido en el caso de la vivienda completa, según Idealista.

Palma fue la que más interés atrajo en el segundo trimestre del año, hasta alcanzar los 65 contactos de media por cada habitación puesta en alquiler, seguida de San Sebastián, con 62; Tarragona (46) y Vitoria (39); mientras que las habitaciones menos demandadas se encontraban en Córdoba, Salamanca y Castellón con 9 personas, según ha indicado la fuente en un comunicado.

A pesar de estas cifras tan elevadas, el número de personas interesadas en cada habitación se ha reducido un 2 % a nivel nacional respecto a la demanda del mismo periodo del año anterior, aunque sí que ha aumentado en 34 de las capitales provinciales.

El mayor incremento se ha dado en Logroño, con una subida del 114 % (de 7 a 15 personas).

Todo esto se produce en un contexto marcado por la falta de vivienda para hacer frente a una demanda creciente, que está tensionando al alza los precios tanto de venta como de alquiler, agravando los problemas de acceso, fundamentalmente, para los jóvenes y los más vulnerables.