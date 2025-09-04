Palma es la ciudad de España en la que más personas compiten por el alquiler de una habitación
A pesar de estas cifras tan elevadas, supone un descenso del 28 % respecto a las 91 personas que se interesaron por cada anuncio el pasado año
EFE
Palma y San Sebastián son las ciudades de España donde más interés despierta cada habitación que sale al mercado en alquiler, con 65 personas que se interesan en el caso de la capital balear y 62 en la donostiarra, según un informe del portal inmobiliario Idealista.
En el caso de Palma, esas 65 personas que se han interesado por cada anuncio de habitación en el segundo trimestre de este año suponen un descenso del 28 % respecto a las 91 que lo hicieron en el mismo período del año pasado.
A nivel nacional, el número de contactos que recibe cada habitación en alquiler que sale al mercado en España asciende a 22 personas, una cifra inferior al interés recibido en el caso de la vivienda completa, según Idealista.
Palma fue la que más interés atrajo en el segundo trimestre del año, hasta alcanzar los 65 contactos de media por cada habitación puesta en alquiler, seguida de San Sebastián, con 62; Tarragona (46) y Vitoria (39); mientras que las habitaciones menos demandadas se encontraban en Córdoba, Salamanca y Castellón con 9 personas, según ha indicado la fuente en un comunicado.
A pesar de estas cifras tan elevadas, el número de personas interesadas en cada habitación se ha reducido un 2 % a nivel nacional respecto a la demanda del mismo periodo del año anterior, aunque sí que ha aumentado en 34 de las capitales provinciales.
El mayor incremento se ha dado en Logroño, con una subida del 114 % (de 7 a 15 personas).
Todo esto se produce en un contexto marcado por la falta de vivienda para hacer frente a una demanda creciente, que está tensionando al alza los precios tanto de venta como de alquiler, agravando los problemas de acceso, fundamentalmente, para los jóvenes y los más vulnerables.
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- La Federación de Vecinos de Palma critica el 'derroche' de Cort en el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut frente a los recortes en las fiestas de barrio
- Aparece un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma
- Gaspar Valero, historiador: «No tiene sentido celebrar la Mare de Déu de la Salut con una macrofiesta»
- Desconfianza e incertidumbre sobre el proyecto de remodelación del Portitxol: 'No queremos que pase lo mismo que en el Paseo Marítimo
- Costas permite al Purobeach de Palma instalar un aparcamiento para clientes pese a las quejas de los vecinos
- Nuevos pisos a precio limitado en Palma: autorizan la construcción de 82 viviendas en Son Canals y en los aledaños del Estadi Balear
- Las cofradías de Palma celebrarán la primera verbena en Blanquerna para honrar a la Mare de Déu de la Salut