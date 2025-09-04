Guía para no perderse nada en la Patrona 2025: conciertos, horarios y artistas de la 'fiesta de verano' de Palma

El Ayuntamiento de Palma y Mallorca Live Music lo tiene todo preparado para las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciudad, que se desarrollarán entre los días 5 y 8 de septiembre. Las áreas de Cultura y Participación Ciudadana del Consistoroio vienen apostando por recuperar las tradiciones y festividades palmesanas y, con este macroevento, esperan que se vea reflejada “la voluntad del Ayuntamiento por recuperar, poner en valor y proyectar las fiestas de la patrona de Palma”.

El Ayuntamiento también busca reforzar el papel de la patrona como figura central de la ciudad y posicionar esta celebración como uno de los grandes eventos estivales. En esta primera edición, el Parc de la Mar y sa Feixina acogerán los platos fuertes de la festividad, que este año ha costado 332.000 euros. Se cortarán la avenida Adolfo Suárez en ambos sentidos para que los asistentes puedan convertir el asfalto en su particular pista de baile.

¿Quién actuará en los conciertos?

Para el viernes y el sábado hay programados hasta ocho conciertos de artistas reconocidos en el panorama local e internacional. La participación de Mallorca Live en la organización ha conseguido atraer a personalidades de calado para la celebración de la Patrona.

El viernes día 5, en el concierto de sa Feixina, Jaume Colombás, DJ de moda en la isla, SP1DER, Exóticas DJs y Álex Díaz serán los encargados de poner la música sobre el escenario.

El sábado día 6, en el macroconcierto organizado en el Parc de la Mar, los invitados internacionales cargarán de ritmo la velada en una de las noches por las que más ha apostado el Ayuntamiento este año. Actuarán BLOND:ISH, WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), Bibi Smalls y Lourdes Lourdes.

BLOND:ISH, que clausurará la Patrona, es una DJ, productora y directora de sello discográfico canadiense, reconocida internacionalmente en la escena electrónica y comprometida con la sensibilización medioambiental a través de la fundación Bye Bye Plastic. Ha participado en festivales y eventos de relevancia mundial como Burning Man y Coachella, y en 2025 se ha convertido en la primera mujer residente en la historia de Pacha Ibiza, bajo su concepto ‘Abracadabra’.

Asimismo, el cartel incluye a WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), banda danesa formada por Tomas Barfod y Jeppe Kjellberg, con más de una década de trayectoria y experiencia en festivales como Sónar, Burning Man y Coachella.

Como artistas previos al evento principal, actuarán Lourdes Lourdes, artista multidisciplinaria nacida en Córdoba (Argentina), que combina música, artes visuales y performance, y Aina Bibiloni, conocida como Bibi Smalls, que representa la escena local con una propuesta musical que fusiona house melódico, tech-house y disco.

Horarios y programación de la Patrona

Estos días se llenarán de música, cultura, tradición y actividades para todas las edades, que reúnen a vecinos y visitantes en distintos espacios emblemáticos de la ciudad.

El viernes 5 de septiembre, de 20:00 a 02:00 horas, tendrá lugar en el sa Feixina un concierto con la participación de varios DJ, entre ellos Jaume Colombás, SP1DER, Exóticas DJs y Álex Díaz.

El sábado 6 de septiembre, de 10:30 a 13:00 horas, se celebrará una fiesta infantil en la pista deportiva de la plaza de los Patines. La jornada incluirá dos talleres de pintacaras, dos de globoflexia, dos de máscaras y una actuación musical infantil, con dos pases de treinta minutos cada uno.

Ese mismo sábado, de 18:30 a 00:30 horas, el Parc de la Mar acogerá un macroconcierto con las actuaciones de BLOND:ISH, WhoMadeWho (en formato Hybrid DJ Set), Bibi Smalls y Lourdes Lourdes. Se trata de la primera vez que se organiza un concierto de estas características en el marco de la celebración de la patrona, y el acceso será libre y gratuito. Además de la música, la Patrona contará con una variada oferta gastronómica a través de bares y food trucks. Durante el evento no estará permitido el acceso con envases de vidrio y el Consistorio está organizando un dispositivo especial de seguridad, limpieza y movilidad, adaptado a la magnitud del concierto.

El domingo 7 de septiembre, a las 18:30 horas, tendrá lugar un encuentro en la plaza de los Patines. Una hora más tarde, a las 19:00 horas, se celebrará la tradicional ofrenda floral hacia la Basílica de Sant Miquel, organizada por la Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma.

Finalmente, el lunes 8 de septiembre, a las 19:00 horas, se oficiará en la Basílica de Sant Miquel la misa solemne de la Mare de Déu de la Salut, presidida por el obispo Sebastià Taltavull.

La verbena de Blanquerna

El sábado, paralelamente a la celebración oficial, a partir de las 14:00 horas el carrer Blanquerna de Palma se vestirá de fiesta para acoger un evento único: la primera verbena popular organizada por las Confraries de Blanquerna. La calle se transformará en un centro de diversión con música en directo de diferentes estilos, que ofrecerá un repertorio de música popular y de baile para todas las edades. Además, habrá barras con precios populares y una oferta de tapas y llonguets variados para disfrutar durante toda la jornada.

Los asistentes, que deberán ir vestidos con motivos florales, encontrarán la fiesta en el escenario montado en Blanquerna, en su esquina con las Avenidas. De 11:00 a 13:00 se celebrará la verbena familia en la plaza Santa Pagesa. A las 14:00 la jornada arrancará con la actuación de DJ Aparicio, a quien seguirá Lady DJ a las 16:00 y DJ Kytos a las 18:00. Ya a las 20:00 de la tarde, habrá un parón para que María Barceló recite el pregón de la Mare de Déu.

Media hora más tarde, a las 20:30, la Orquesta Marítim actuará en directo hasta las 22:30, cuando el Grup Tres Piezas se encargará de cerrar la jornada. Así se cerrarán las fiestas de verano de la asociación de vecinos de Santa Pagesa, que incluye otras actividades como exhibiciones de danza, mercadillos, cine al aire libre o conciertos.

Cortes de tráfico y desvíos de la EMT

A partir de este viernes, entre las 23.00 y las 00.30 horas del día siguiente, se cerrará la avenida Adolfo Suárez en dirección a Porto Pi para llevar a cabo los preparativos y trabajos previos al evento. Al mismo tiempo, el sábado 6 de septiembre, se producirá el corte en la avenida Adolfo Suárez en dirección al aeropuerto, entre las 00.30 y las 02.00 horas. El día del concierto a partir de las 12.00 horas y hasta las 04.00 horas del domingo la avenida permanecerá cerrada en ambos sentidos, tanto en dirección a Porto Pi como al aeropuerto.

En cuanto a los aparcamientos, el Parc de la Mar cerrará la salida por la autovía el viernes, entre las 23.00 y las 00.30 horas, y el sábado, entre las 12.00 y las 04.00 horas del día siguiente.

Por otra parte, la línea 25 de la EMT será desviada desde las 12.00 horas del mediodía del sábado hasta las 4.00 de la madrugada del domingo. Debido al corte en la avenida Adolfo Suárez en dirección a Porto Pi, la línea circulará por un recorrido alternativo que incluirá Porta des Camp, Avenidas y la plaza de la Reina. Durante este período se suprime la parada 1982 (Parc de la Mar - Catedral).

El Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos evitar la circulación en vehículo privado por el Paseo Marítimo y aconseja usar el transporte público a las personas que quieran asistir al concierto.

Una celebración no exenta de polémica

Este mismo jueves, Més per Palma ha criticado al PP por "convertir" las fiestas de la Mare de Déu de la Salut en "un regalo a una empresa privada", en concreto, a la adjudicataria del concierto de este sábado en el Parc de la Mar, Mallorca Live.

Según ha denunciado públicamente la formación ecosoberanista, la empresa aparece como la organizadora principal de los conciertos e "incluso" vende combos de bebidas alcohólicas "bajo la imagen" del Ayuntamiento. En este sentido, Més ha exigido a Cort que "deje de actuar como comparsa de un negocio privado" y que defienda el carácter público y ciudadano de las fiestas patronales.

Por otro lado, y sin tanta contundencia, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma ya se desmarcó públicamente de la celebración y criticó el "derroche" de Cort en el gran concierto.