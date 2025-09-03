El Govern concede el interés autonómico a la reforma del antiguo cine Metropolitan de Palma

El Govern balear ha concedido el interés autonómico a la reforma del antiguos cine Metropolitan, que proyecta el Ayuntamiento de Palma, una declaración que afecta a los solares ubicados en los números 18 y 20 de la calle Gabriel Llabrés, así como al número 45 de la calle Joan Bauzá, que el consistorio palmesano adquirió en marzo por 3,6 millones de euros a la sociedad Antonio Servera S.L.

El consistorio ha anunciado, según publicó este diario, que convocará un concurso de ideas para decidir qué espacios y servicios públicos tendrán encaje en el antiguo cine Metropolitan y los dos solares anexos que se incluyeron en la operación. La misma fórmula que se ha seguido con la reforma de la plaza Major y que también se llevará a cabo para decidir qué usos se dará al edificio de GESA. La idea es que el nuevo espacio municipal dé cabida a escoleta' infantil, una biblioteca municipal, un 'casal' de barrio y una unidad básica de salud, así como que las obras se liciten antes de final de año y que puedan empezar a ejecutarse en 2026.

La declaración de interés autonómico permite una tramitación más ágil del proyecto, que incluirá un acuerdo con el Servei de Salud de Baleares para ejecutar la Unidad Básica de Salud, así como una reducción de plazos administrativos, evitando informes por duplicado.

Firma de la compra del cine Metropolitan en el ayuntamiento de Palma / Cort

Por su mayor rango jurídico, la declaración blinda la compra y la protege de posibles impugnaciones, pudiendo implicar también que el planeamiento urbanístico municipal deba adaptarse a la declaración autonómica. También facilita la financiación o las ayudas, ya sean del propio Govern balear o del ámbito de la Unión Europea. Y por último otorga al proyecto de equipamientos del barrio de Pere Garau un carácter estratégico.

La declaración de inversión de interés autonómico se refiere específicamente al equipamiento comunitario multifuncional que proyecta el Ayuntamiento de Palma, así como a las los terenos de titularidad antes mencionados. Su aprobación fue propuesta al Consell de Govern por la conselleria de Presidencia el pasado 29 de agosto y corrigió otra declaración de interés autonómico anterior propuesta en el mes de julio sobre la misma inversión.