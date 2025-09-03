Desconfianza e incertidumbre sobre el proyecto de remodelación del Portitxol: "No queremos que pase lo mismo que en el Paseo Marítimo"

La remodelación del Portitxol que la Autoritat Portuaria de Balears (APB) presentó el pasado viernes genera cierta incertidumbre entre los vecinos de esta barriada marítima de Palma. La APB proyecta sobre este enclave un completo lavado de cara tras haber afrontado la tediosa y dilatada reforma del Paseo Marítimo, hecho que ha despertado desconfianzas entre los residentes por las molestias e inconvenientes que las futuras obras pudieran causar.

"Siendo claro, no quiero que aquí pase lo mismo. Si tiene que hacer un aparcamiento subterráneo, quitar amarres y peatonalizar calles van a tardar. Y lo que aquí no queremos es estar cuatro años con todo enfangado", aseveraba Pedro Fernández, vecino de la tercea línea del barrio que se muestra claramente reticente al proyecto. Los retrasos acumulados en las obras del Paseo Marítimo, así como las molestias causadas durante los trabajos y la falta de aparcamiento que ha dejado la reforma, condicionan la opinión de los vecinos del Portitxol.

En la misma línea que Fernández se expresa Lola Sanchís, también vecina del barrio: "Me asusta cómo pueda quedar. Sí, está bien que haya iniciativas para el barrio, pero aquí estamos muy tranquilos, y yo no quiero perder eso". Sanchís desconocía la exstencia del proyecto de la APB, pero conocía todos los detalles de las problemáticas derivadas de los trabajos de Marítimo. "Allí el retraso ha sido enorme y al final han acabado con mil plazas para aparcar menos. Conozco gente que vive ahí y siempre dicen que han sido unos años duros", añade.

APB

Con el ojo puesto en Marítimo

La 'hiperactividad' de la APB estos últimos años ha generado inquietud entre algunos ciudadanos de a pie. La reforma del Paseo Marítimo, la presentación del autobús marítimo, la remodelación del Portitxol; pocos proyectos en escaso tiempo han sembrado la duda en ciertos sectores de la sociedad.

Sebastià Lozano, también del Portitxol, lo explica con claridad: "Está bien que hagan cosas, esto debería funcionar así, ir mejorando las infraestructras poco a poco. Pero ves que no han salido de una y te presentan un bus por el mar para legar hasta aquí y ahora que quieren cambian todo esto. Quizás un poco de paciencia, que almenos de la sensación que aprenden de sus errores, estaría bien. Dicho esto, si se hace correctamente y con los tiempos y plazos biennestipulados, esto será un subidón para el barrio".

En algunos de los locales de restauración de la zona la idea de la APB ha gustado y se comenta que podría atraer a más clientes en el futuro. La creación de una plaza, la peatonalización de la calle Sirena y la ampliación del espacio para los viandantes podrían convertirse en elementos clave para la revitalización de una zona tranquila, ciertamente turística, pero ajena a la vida de Ciutat. También consideran que la creación de un aparcamiento para residentes y otro subterráneo podría atraer más clientela.

"Si es como en las fotos quedaría muy bien. ¡Qué cosa seria!. A ver qué pasaría con los amarres también, pero eso creo que lo epxlicaron a los vecinos el otro día. Yo le voy a dar un voto de confianza para que salga bien", reflexionaba Lucía Lopes, también residente de esta barriada marítima, dando voz a los sectores más positivos con el macroproyecto de la APB.