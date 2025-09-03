Cort pone fecha a Sa Rueta y a Sant Sebastià Petit de 2026

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado esta mañana varias contrataciones relativas a la celebración de las fiestas de Sant Sebastià y Sa Rueta.

En primer lugar, se han aprobado los pliegos de prescirpcions técnicas y de cáusulas adinistrativas de servicios artísticos para los eventos de Sant Sebastià Petit y Sa Rueta 2026, que incluyen una variada oferta de actividades musicales y espectáculos escénicos.

Esta contratación, con un presupuesto de 81.378,25 € (IVA incluido), se divide en tres grandes categorías: animación musical infantil (música en directo, minidisco, personajes animados, pasacalles), espectáculos escénicos (cuentacuentos, títeres, teatro, magia, payasos) y de circo (malabares, acrobacias, trapecio y circo interactivo).

Las actuaciones tendrán lugar el 11 de enero de 2026 en el Parc de Sa Riera, en el marco de Sant Sebastià Petit, y el 8 de febrero de 2026 en el centro de Palma, con motivo de Su Rueta.

'Volada d'Estels'

Por otro lado, se ha aprobado también el contrato para la organización y realización del taller de construcción de cometas, dentro de la tradicional activida ‘Volada d’Estels’, que forma parte del programa festivo de Sant Sebastià.

Esta actividad cuenta con un presupuesto de 31.556,84 €, y el contrato tendrá vigencia desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 15 de febrero de 2027, con posibilidad de prórroga para 2028.

La difusión e inscripción a la actividad se hará mediante un punto informativo instalado en el Parc de Sa Riera durante las celebraciones de Sant Sebastià Petit, los días 11 de enero de 2026 y 10 de enero de 2027.

Los talleres de construcción y la volada se celebrarán los días 25 de enero de 2026 y 24 de enero de 2027.