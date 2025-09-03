Cort pone fecha a Sa Rueta y a Sant Sebastià Petit de 2026
El Ayuntamiento también ha presentado el taller de construcción de cometas de la tradicional activida ‘Volada d’Estels’
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado esta mañana varias contrataciones relativas a la celebración de las fiestas de Sant Sebastià y Sa Rueta.
En primer lugar, se han aprobado los pliegos de prescirpcions técnicas y de cáusulas adinistrativas de servicios artísticos para los eventos de Sant Sebastià Petit y Sa Rueta 2026, que incluyen una variada oferta de actividades musicales y espectáculos escénicos.
Esta contratación, con un presupuesto de 81.378,25 € (IVA incluido), se divide en tres grandes categorías: animación musical infantil (música en directo, minidisco, personajes animados, pasacalles), espectáculos escénicos (cuentacuentos, títeres, teatro, magia, payasos) y de circo (malabares, acrobacias, trapecio y circo interactivo).
Las actuaciones tendrán lugar el 11 de enero de 2026 en el Parc de Sa Riera, en el marco de Sant Sebastià Petit, y el 8 de febrero de 2026 en el centro de Palma, con motivo de Su Rueta.
'Volada d'Estels'
Por otro lado, se ha aprobado también el contrato para la organización y realización del taller de construcción de cometas, dentro de la tradicional activida ‘Volada d’Estels’, que forma parte del programa festivo de Sant Sebastià.
Esta actividad cuenta con un presupuesto de 31.556,84 €, y el contrato tendrá vigencia desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 15 de febrero de 2027, con posibilidad de prórroga para 2028.
La difusión e inscripción a la actividad se hará mediante un punto informativo instalado en el Parc de Sa Riera durante las celebraciones de Sant Sebastià Petit, los días 11 de enero de 2026 y 10 de enero de 2027.
Los talleres de construcción y la volada se celebrarán los días 25 de enero de 2026 y 24 de enero de 2027.
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- La Federación de Vecinos de Palma critica el 'derroche' de Cort en el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut frente a los recortes en las fiestas de barrio
- Aparece un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma
- Gaspar Valero, historiador: «No tiene sentido celebrar la Mare de Déu de la Salut con una macrofiesta»
- Costas permite al Purobeach de Palma instalar un aparcamiento para clientes pese a las quejas de los vecinos
- Nuevos pisos a precio limitado en Palma: autorizan la construcción de 82 viviendas en Son Canals y en los aledaños del Estadi Balear
- Las cofradías de Palma celebrarán la primera verbena en Blanquerna para honrar a la Mare de Déu de la Salut
- El Castillo de Bellver, entre el escaparate de Louis Vuitton y la parálisis de su conservación