Cort fija las reglas para 166 pisos de precio limitado en Palma: el IBI no podrá sumarse al alquiler

El Ayuntamiento de Palma ha introducido una modificación en los contratos de construcción y explotación de 166 viviendas de precio limitado que se levantarán en la ciudad. La medida se concreta en una adenda -una cláusula adicional que se añade a un contrato ya firmado para aclarar o ajustar determinados aspectos-, con el fin de controlar qué gastos pueden ser repercutidos a los futuros inquilinos por parte de la promotora adjudicataria, titular de los solares municipales durante los próximos 75 años.

El acuerdo fue aprobado este miércoles en la Junta de Gobierno municipal y presentado por la portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste. Con esta decisión, se fija que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) no podrá ser cargado a los arrendatarios, sino que deberá ser asumido directamente por la empresa promotora, Locare Arpo 2D, responsable de levantar los inmuebles en dos solares situados en las barriadas de Camp Redó y Son Ferragut. La única excepción contemplada será en aquellos casos en los que las ordenanzas municipales recojan bonificaciones específicas.

Gastos extra de los inquilinos

En cambio, otros gastos sí podrán trasladarse a los inquilinos -además del alquiler-, como los de mantenimiento, servicios, tributos distintos al IBI o el uso de las zonas comunes. Eso sí, Cort exige que todos estos conceptos queden claramente reflejados en los contratos de arrendamiento y que los importes se ajusten a la fecha de su firma, evitando incrementos arbitrarios o cláusulas poco transparentes.

Control financiero

Además, la promotora estará obligada a presentar ante el Ayuntamiento un presupuesto anual detallado al menos tres meses antes de que comience la explotación de los edificios. Ese presupuesto deberá recoger de manera desglosada todos los costes necesarios para el funcionamiento de los inmuebles -incluidos servicios, tributos, cargas y responsabilidades- y calcularse en función de la superficie de cada vivienda.

Al acabar el primer ejercicio económico, la empresa tendrá que entregar un informe con la cuantificación de ingresos, acompañado de la documentación justificativa correspondiente. Ya a partir del segundo año, Cort podrá volver a solicitar dicha información, con el objetivo de que la Administración pueda supervisar que la repercusión de estos gastos se realiza según la finalidad del contrato.

Denuncias de la oposición

La modificación del contrato nace semanas después de las críticas vertidas por el PSOE de Palma sobre los precios de las futuras viviendas de precio limitado impulsadas en solares municipales. Los socialistas denunciaron que los alquileres anunciados por el alcalde, Jaime Martínez -entre 600 y 1.000 euros al mes-, no se correspondían con la realidad. Según el secretario general de la agrupación, Iago Negueruela, las rentas finales oscilarían entre los 1.000 y los 1.600 euros, ya que entonces las promotoras incorporaban los gastos añadidos como el IBI, la tasa de basuras o las cuotas de comunidad. A estos costes se sumaban aparcamiento y trastero, lo que, a juicio del PSOE, dispara el precio de unos pisos que deberían ser asequibles.

De acuerdo con las estimaciones de la empresa adjudicataria, los precios parten de 1.000 euros para los pisos de un dormitorio, suben a unos 1.200 para los de dos y alcanzan entre 1.400 y 1.600 euros en los de tres habitaciones. Los socialistas subrayan que los gastos de comunidad por sí solos pueden alcanzar hasta 233 euros mensuales, lo que, según su valoración, hace inasumible el acceso a estas viviendas.