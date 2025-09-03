El Ayuntamiento de Palma comprará 68 motos para la Policía Local por cerca de 850.000 euros

El Ayuntamiento de Palma destinará cerca de 850.000 euros a la adquisición de 68 motocicletas de distinta cilindrada, para ampliar el parque móvil de la Policía Local.

La portavoz del Consistorio y regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha anunciado que la Junta de Gobierno de este miércoles ha dado luz verde a la redacción de los pliegos técnicos que posibilitarán esta compra.

El contrato además de incluir el suministro de las motos, también se supone su acondicionamiento como vehículos policiales y los trámites de matriculación. Asimismo, se establece una garantía mínima de tres años.

PISE

Otro de los acuerdos adoptados por el órgano de gobierno municipal es el inicio del proceso de contratación del servicio de apoyo al programa de intervención socioeducativa (PISE) con un presupuesto de poco más de 92.000 euros.

El contrato tendrá una duración de dos años que empezarán en 2026 y el programa se dirige a alumnos de la ESO menores de 16 años que tengan un alto riesgo de exclusión social o escolar, por lo que corren riesgo de sufrir abandono escolar prematuro.

"Lo que se pretende es que los menores adquieran las competencias básicas sociales y laborales que les permitan seguir en el sistema educativo o adquieran una cualificación profesional para acceder al mercado laboral", ha explicado.

De este modo, se dará servicio a un máximo de 25 jóvenes residentes en Palma y que estén matriculados en centros públicos o concertados. El servicio contará con un trabajador social que tendrá que seleccionar a los jóvenes, darles acogida y acompañamiento, su coordinación con los centros de referencia y el seguimiento de contenidos, entre otras funciones.