Las asociaciones de vecinos de Palma vuelven a exigir el pago de las subvenciones: "Recibimos estos recursos para beneficio de los barrios"

Más de una treintena de representantes de asociaciones vecinales de Palma se han concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento para denunciar, una vez más, el retraso en el pago de las subvenciones destinadas a costear las actividades y las fiestas de los barrios. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, entidad convocante, ha hecho pública a través de un comunicado "la indignación de las entidades por cómo se ha tramitado la convocatoria 2025-2026".

Desde la Federación, que la semana pasada ya reclamó a Cort el pago de las subvenciones, explican que llevan 8 meses celebrando actividades y "contrayendo deudas importantes con proveedores y trabajadores" que recaen sobre voluntarios de las asociaciones "que no reciben ninguna remuneración ni reconocimiento institucional, pero asumen importantes responsabilidades legales y sociales".

En este contexto, lamentan que el retraso en los pagos "el más grande de los últimos años" según puntualizan, ha impedido la realización de varias actividades por falta de fondos, algo que "obliga a las asociaciones a llevar a cabo en poco meses otras iniciativas que debían haberse distribuido a lo largo del año".

El artículo 24.6

La Federación en su comunicado hace especial hincapié en el artículo 24.6 de las bases para la adjudicación de subvenciones, que establece que "si una asociación no justifica haber gastado el 90% como mínimo, no recibirá la del año siguiente". Según la entidad, esto penaliza a las asociaciones vecinales que no puedan ejecutar el montante estipulado, "algo que en la convocatoria 2021-2023 ya castigó a varias dejándolas sin subvención", denuncian.

El retraso en la salida de la convocatoria, sumado a las demoras acumuladas por errores tanto en la resolución provisional como en la definitiva, han llevado al límite a unas asociaciones que reclaman la nulidad del artículo por ser "un castigo de una administración que no es capaz de resolver en los términos establecidos las subvenciones". La Federación advierte: "Si no se anula, estaremos delante de una muestra más del despostismo administrativo del cual son responsables los gobiernos del Ayuntamiento".

Exigen, además del pago de las subvenciones, disponer de los formularios de modificaciones "a los cuales tenemos derecho por el retraso en la adjudicación de los recursos".

"No nos montamos la 'juerga'"

"Las asociaciones de vecinos no somos las beneficiarias de las subvenciones. Con estos recursos no nos lucramos, no los montamos una 'juerga' ni nos vamos de vacaciones. Recibimos estos recursos para convertirlos en productos de calidad de los cuales se benefician los vecinos del barrio", defienden desde la Federación.

"La relación entre el coste y el rendimiento de estos proyectos es claramente favorable para las arcas públicas. Es evidente que todas estas actividades no las podría realizar el Ayuntamiento por sí solo a este precio, porque buena parte del valor económico de las actividades descansa sobre el trabajo voluntario de las asociaciones", añaden.

Cort asegura que el pago será "inmediato"

La portavoz del Consistorio y regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha sido preguntada esta mañana por la queja de las asociaciones vecinales por el impago de las subvenciones, algo que Celeste ha achacado a "errores materiales" en la contabilidad. Esta misma mañana la Junta de Gobierno aprobaba una modificación para corregir uno de esos errores.

Sin embargo, Celeste ha defendido que el Ayuntamiento tuvo la intención de "acelerar" el pago con una Junta de Gobierno extraordinaria en el mes de agosto y en esta Junta de Gobierno ordinaria se ha tratado de solventar estos "errores", por lo que espera que esta sea la "última" y se haga un "pago inmediato" de las subvenciones.

Por estos motivos, ha admitido los "errores" que haya podido cometer la corporación municipal que ha podido retrasar el pago de estas ayudas y ha apuntado que si alguna asociación tiene algún problema derivado de esta demora, se puede poner en contacto con el Ayuntamiento.