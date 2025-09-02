Los vecinos del Paseo Marítimo de Palma denuncian la inseguridad y suciedad de la zona: “No somos un urinario”

La Associació de Veïns del Passeig Marítim de Palma ha vuelto a alzar la voz ante el estado actual de este emblemático enclave de la ciudad. A través de un comunicado, la entidad ha expresado el "malestar creciente" que comparten vecinos, hoteleros y comerciantes por la imagen de "abandono institucional" que, aseguran, proyecta la zona. Además, la entidad vecinal ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que denuncia gráficamente la situación y lanza un mensaje contundente: “El Paseo Marítimo no es un urinario, (aunque algunos crean que sí)”.

Según detalla la asociación, la acumulación de suciedad, los episodios de inseguridad y el desorden urbano son problemas cada vez más evidentes. Los residentes denuncian la falta de limpieza y mantenimiento, lo que se traduce en calles descuidadas, mobiliario urbano deteriorado y una constante acumulación de residuos que afecta negativamente tanto a la calidad de vida como a la convivencia diaria.

La asociación también ha puesto el foco en la actividad de ciertos establecimientos de la zona. Señalan que “numerosos kebabs, bares, minimarkets y discotecas” no respetan las normas básicas de convivencia ni de higiene. Critican, además, la "total falta de control sanitario" en estos negocios y el hecho de que no adviertan a sus clientes ante comportamientos incívicos, lo que agrava aún más los problemas de suciedad, ruido y desorden.

Una situación que califican de "doblemente grave", teniendo en cuenta la inversión pública de más de 40 millones de euros realizada por la ciudad para convertir el Paseo Marítimo en un espacio de calidad y prestigio internacional.

La asociación explica que incluso los turistas se muestran sorprendidos por el contraste entre el entorno y el abandono visible en algunos espacios públicos. Las críticas, añaden, ya están apareciendo en foros y plataformas internacionales de reseñas.

Ante este panorama, la asociación reclama al Ayuntamiento de Palma una actuación inmediata para “recuperar la dignidad y el atractivo” de un espacio que debería ser símbolo de la ciudad. Entre las medidas que proponen figuran la instalación de baños públicos, mayor vigilancia policial, control efectivo de la venta de alcohol nocturna en minimarkets y la obligación de que los locales permitan el uso de sus aseos.

“La limpieza, la seguridad, el cumplimiento de las normas y el orden son exigencias básicas que no pueden seguir postergándose”, sentencian.