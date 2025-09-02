Nuevos pisos a precio limitado en Palma: alquileres entre 650 y 1.100 euros y exención del pago del IBI

El Ayuntamiento de Palma ha dado este martes luz verde a la construcción de dos edificios que tendrán alquileres a precio limitado. Cort, que continúa trabajando en su Plan de Choque para construir cerca de 2.000 pisos asequibles, ha autorizado ambos proyectos en el Consell de Gerència de Urbanisme celebrado esta mañana, un movimiento enmarcado en el decreto de medidas urgentes aprobado por el Govern a finales del año pasado.

Se trata de dos bloques de viviendas que se levantarán en Son Canals y en los aledaños del Estadi Balear. En este sentido, el teniente de alcalde de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha recordado que "en los próximos meses se iniciarán la construcción de 166 viviendas en suelo municipal mientras ya se están ultimando los suelos dotacionales donde se podrán construir cerca de 1.200 viviendas nuevas”.

Precio y número de viviendas

En total, Cort ha autorizado la construcción de 82 viviendas, de las cuales 36 saldrán al mercado bajo precio limitado. Así, un 43,9% de estos pisos estarán regulados por la Administración y, tal y como ha señalado Fidalgo, los inquilinos dispondrán de ventajas que no gozan las viviendas libres como son la exención total del pago del IBI.

El bloque de viviendas que se construirá cerca del Estadi Balear tendrá un total de 64 pisos, 26 de ellos a precio asequible. En el caso de Son Canals, zona donde se levantará el otro edificio, este contará con 18 viviendas, 10 a precios limitados.

Desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento prevén que los precios de alquiler de estas viviendas oscilen entre los 650 y los 1.100 euros.