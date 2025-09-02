Luz verde a la rehabilitación y cambio de uso de s'Estel
Los trabajos que se realizarán consisten en la reparación de deficiencias y anomalías urbanísticas detectadas, la adaptación de las instalaciones y la distribución de los espacios para acoger nuevos usos
La Comisión de Centro Histórico de Palma ha dado el visto bueno a las obras de rehabilitación y cambio de usos del edificio de s'Estel, ubicado en la calle Llotgeta, en el que se instalarán las futuras de Atención Ciudadana Social y el Equipo de Primera Atención de Servicios Sociales.
Los trabajos que se realizarán consisten en la reparación de deficiencias y anomalías urbanísticas detectadas, la adaptación de las instalaciones y la distribución de los espacios para acoger nuevos usos. El proyecto básico, que fue aprobado el pasado julio por la Junta de Gobierno municipal, contempla el cambio de uso de sanitario a administrativo y mantiene la volumetría original y los soportales actuales.
El presupuesto total asciende a 499.958 euros y las actuaciones deberán llevarse a cabo en un plazo de cuatro meses a partir del inicio de las obras. Óscar Fidalgo, regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, ha explicado que las obras permitirán dar un nuevo uso al edificio con un equipo aproximado de 15 profesionales dedicados a la atención directa y la gestión administrativa.
La Comisión de Centro Histórico, en su reunión de este martes, también ha dado luz verde a la reparación puntual de la cubierta de la iglesia de Nuestra Señora de la Mercè.
Asimismo, se ha aprobado una intervención de restauración para conservar los tableros de estilo mudéjar situados en el techo de la sala de prensa de la primera planta del edificio que alberga la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.
