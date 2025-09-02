Cortes de tráfico y desvíos en las calles Reis Catòlics y Son Real de Palma por los trabajos de pavimentación

Los trabajos de pavimentación de las calles Reis Catòlics y Son Real de Palma, que tendrán lugar entre este miércoles y el viernes, provocarán algunas restricciones de tráfico.

En total, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la intervención que llevará a cabo Emaya contempla la repavimentación de 2.750 metros cuadrados y se enmarca dentro de los proyectos de renovación de las redes de agua potable y saneamiento.

Durante el periodo de ejecución de las obras el tráfico en la calle Reis Catòlics quedará restringido y solo se podrá circular en dirección a la plaza Miquel Dolç.

En cualquier caso, ha subrayado Cort, se procurará mantener el acceso a los aparcamientos y a los vados para minimizar el impacto sobre los residentes de la zona.

El coste de la actuación es de 67.327 euros, que están incluidos en el presupuesto global de los proyectos de renovación de redes en la zona, que asciende a 432.315 euros.

La repavimentación definitiva de las calles Reis Catòlics y Son Real, ha incidido el Ayuntamiento, tiene como finalidad garantizar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y restituir el estado óptimo de la calzada tras las obras de renovación de las redes de agua potable y saneamiento.

Con ella se podrá consolidar la infraestructura urbana, prolongar la vida útil del pavimento y ofrecer una mayor calidad en el tránsito tanto para vehículos como para peatones.

Con el objetivo de informar adecuadamente a los vecinos de la zona, Emaya realizará un buzoneo previo con los detalles de la actuación. La empresa municipal ha asegurado que los trabajos se llevarán a cabo "procurando el menor impacto posible en la vida cotidiana del vecindario" y se aplicará una vigilancia especial en materia de limpieza durante todo el proceso.