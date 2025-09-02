El Castillo de Bellver, entre el escaparate de Louis Vuitton y la parálisis de su conservación

El desfile de joyas de lujo celebrado por Louis Vuitton el pasado mes de mayo en el Castillo de Bellver reabrió el debate sobre el estado y la conservación del monumento histórico más importante de Baleares. Pese a que el evento de la firma francesa no causó desperfectos según el Ayuntamiento de Palma, la fortaleza del siglo XIV y sus alrededores se encuentran en una situación de degradación lenta pero visible, fruto del paso del tiempo y de las escasas intervenciones realizadas durante los últimos años.

Sin ir más lejos, el centro de visitantes de Bellver se mantuvo cerrado durante cuatro años hasta abrir en octubre de del año pasado, una vez adjudicado el contrato a la empresa Diecisco por un periodo de cuatro años prorrogables un año más. Proyectos de conservación como el de la parte sur del talud, la rehabilitación de la cocina o la consolidación de las columnas del patio han quedado "completamente parados", denunciaba esta misma semana la regidora de MÉS per Palma, Kika Coll.

La ecosoberanista lamentaba, además, que la excavación arqueológica que tenía que completarse "está paralizada". Uno de los hechos "más graves", a juicio de MÉS per Palma, es que la conservadora actual del Castell de Bellver se jubilará en septiembre, y el gobierno municipal todavía no ha iniciado ningún expediente para cubrir su plaza.

Estado actual

La pista forestas que atraviesa el bosque desde Son Armadams hasta el las instalaciones del monumento no se encuentra en las mejores condiciones. El asfalto, a la vista antiguo y desgastado, se encuentra repleto de baches y zonas agrietadas.

Llegados al lecho del castillo, los coches se amontonan a ambos lados de la carretera. El aparcamiento público del lugar suele llenarse a menudo y los conductores no encuentran otro remedios que dejar el coche sobre el arcén. En el centro de visitantes, situado justo al lado del páriking, frente a la que debería haber sido la entrada oficial a la fortificación, venden entradas y souvenirs. Allí también se ubica el bar de Bellver.

La maleza se acumula en el foso exterior, libre de suciedad humana, y en las paredes exteriores del castillo. En la zona noroeste del mismo, cercada por unas vallas de obra, hay decenas de bloques de piedra cubiertos por una lona verde con tierra con hojas y tierra acumulándose sobre ellos.

Una vez el interior, el desgaste del castillo es evidente. Hay espacios donde la huella del tiempo ya es imporrable, y otras donde ha sido el ser humano quien ha querido dejar esa huella. Grietas a la vista en los muros de la planta circular, bloques de marés desgastados, otros de un color grisáceo más parecido al hormigón, y muchas inscripciones de turistas -y algún que otro residente- presentes en casi todas las paredes del monumento.

El hueco de una de las escaleras para bajar desde la azotea es sin duda una de las áreas más afectadas por el incivismo de los visitantes. Cientos de inscripciones sobre los bloques de marés, incluso alguna pintada con boli o rotulador, inundan dos paredes 'protegidas' por un rótulo que reza: "Prohibido escribir en las paredes. Las agresiones al patrimonio están penadas por ley". Cabe recordar que el Castillo de Bellver es tanto un Bien de Interés Cultural como Patrimonio histórico de España.

Por último, la torre del Homenatje también presenta un aspecto mejorable. Las diferencias entre los bloques de marés antiguos y los restaurados son visibles, hecho que evidencia la pobre reparación a la que se sometió la infraetsructura. Además, a día de hoy permanece cerrada al público.