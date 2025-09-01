El transporte público en Palma crece sin frenar, pero el tráfico no cede

El transporte público en Palma ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años. La Empresa Municipal de Transports (EMT) ha pasado en dos años de registrar unos 40 millones de pasajeros a alcanzar los 60 millones. Veinte millones de viajes adicionales que, sin embargo, no se han traducido en una reducción del tráfico en Ciutat.

Los datos de afluencia de vehículos muestran una realidad llamativa: entre 2019 y el presente 2025, el volumen de coches que circula por las principales arterias de Palma se mantiene prácticamente inalterable. En vías como Avenidas, Aragó, Joan Miró, Jesús o Arxiduc, el promedio diario oscila entre los 14.000 y los 15.000 vehículos. Estas cifras reflejan que el incremento de usuarios de la EMT no ha tenido un impacto directo en la reducción del uso del automóvil.

El estudio de carga elaborado por el Consell de Mallorca en 2023 aporta una fotografía más amplia de la movilidad en la isla. Según los datos, la Vía de Cintura alcanzó en su tramo más transitado los 183.317 vehículos diarios, mientras que la autopista del aeropuerto llegó a los 119.250. Ambos ejes concentran parte esencial del tráfico de entrada y salida a Palma, reforzando la idea de que la capital es el epicentro de los desplazamientos en Mallorca.

Palma no solo soporta el grueso del tráfico rodado, sino que también lidera en la generación de viajes. Durante la semana de julio de 2023 con mayor densidad circulatoria (del 10 al 16), la capital sumó 608.938 desplazamientos, seguida a mucha distancia por Marratxí, con 189.808, y Calvià, con 179.025. Llucmajor (138.414), Manacor (130.974) o Inca (103.569) aparecen a continuación, pero ninguna alcanza las cifras de la capital, que concentra el 46,5 % de todos los viajes de la isla como origen o destino.

Las conexiones entre municipios también muestran el peso de Palma en la movilidad diaria. El eje Palma-Marratxí registró 135.824 viajes en esa misma semana, mientras que la ruta Palma-Calvià alcanzó 128.883. Le sigue Palma-Llucmajor, con 93.552, tres corredores que superan con creces al resto de la red viaria insular. En paralelo, la conexión Palma-Inca, con 19.154 desplazamientos, refleja igualmente la importancia de los accesos de la Part Forana a la capital.

Más usuarios, mismos coches

En este escenario se apuntan dos factores que ayudan a explicar por qué el incremento del uso de la EMT no se ha traducido en menos coches. Por un lado, la gratuidad del autobús habría incentivado un uso intensivo del servicio, pero no siempre ligado a sustituir al automóvil. Parte de los nuevos viajes corresponden a trayectos cortos, desplazamientos que antes se realizaban a pie o en otros medios alternativos. Es decir, el aumento de pasajeros no implica que se hayan dejado de usar coches, sino que muchos ciudadanos aprovechan la gratuidad para optar por el bus incluso en recorridos mínimos.

El segundo factor es el crecimiento demográfico. Palma gana cada año entre 5.000 y 6.000 nuevos residentes, lo que supone también más coches en circulación. Este incremento poblacional, sumado al volumen de tráfico metropolitano que reflejan los datos del Consell, mantiene las cifras de circulación en niveles muy elevados.

En definitiva, aunque Palma ha logrado un récord histórico en el uso del transporte público, el tráfico no se ha reducido. La ciudad concentra la mitad de los desplazamientos de toda Mallorca, soporta más de 183.000 vehículos al día en su principal vía de circunvalación y continúa siendo el destino obligado de miles de trayectos desde la Part Forana. Los autobuses suman pasajeros, pero los coches siguen ocupando la misma parte del paisaje urbano.