'Ses Cent Cases' de Pere Garau celebra sus 100 años: una jornada de visitas guiadas, exposiciones y conciertos
'Ses Cent Cases', ubicadas en el barrio palmesano de Pere Garau, celebrarán este próximo sábado el centenario de su construcción con visitas guiadas, exposiciones, talleres infantiles, conciertos musicales, espectáculos teatrales y espacios de memoria.
La celebración, según ha informado la organización del festival 'Els Cent de ses Cent' en un comunicado, tendrá lugar entre las 11.00 y las 21.30 horas en la calle Pere Llobera y sus alrededores.
El objetivo del festival es reivindicar "la memoria histórica y el valor comunitario de uno de los conjuntos arquitectónicos y sociales más singulares de Palma", poniendo de relieve el legado de las personas y familias que la han conformado a lo largo de un siglo.
El proyecto nace de la iniciativa de los vecinos de 'Ses Cent Cases', quienes han contado con la colaboración de Arquitectives y diferentes comercios y marcas como La Llubinense o Laccao, así como del Ayuntamiento de Palma y PalmaCultura.
Entre las diferentes actividades que se han organizado, que serán de entrada libre y gratuita, destacan las visitas guiadas para descubrir la historia y la arquitectura de 'Ses Cent Cases' y dos exposiciones, una sonora y otra fotográfica.
También se llevarán a cabo talleres infantiles y de estampación, así como conciertos musicales y espectáculos teatrales. Se habilitarán espacios de encuentro y memoria en los que los vecinos compartirán sus testimonios y experiencias en el barrio.
Habrá una barra con comida y bebida y la jornada acabará con las actuaciones en directo de The Ferrers y Oliva Trencada, entre otros.
