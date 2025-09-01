La Federación de Vecinos de Palma carga contra Cort por convertir solares dotacionales en "una oportunidad de negocio para terceros"

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma carga contra el Ayuntamiento por la cesión a empresas durante 75 años de seis solares municipales que estaban destinados a equipamientos públicos para construir viviendas de alquiler de precio limitado. La entidad, que ha presentado alegaciones contra los acuerdos del pleno del pasado 31 de julio, lamenta en un comunicado que "aquello que había de ser patrimonio común e instrumento de cohesión social se transforma en una oportunidad de negocio para terceros". En concreto, la Federació se refiere a la reconversión de los siguientes ocho solares: Camí Son Fangos 4 (Coll d'en Rabassa), Camí Son Vida 8 (Son Quint), Pierre Lavedan 5 (Son Güells), Pierre Lavedan 1 (Son Güells), Vernat Pomar 4 (Son Quint) y Pompeu Fabra 14 (S'Olivera).

"Cuando el Ayuntamiento acuerda desafectar estos terrenos y convertirlos en patrimoniales para destinarlos a la explotación privada, se produce un sentido desnaturalizador de la cesión", critican desde la Federación. Tras el acuerdo adoptado por Cort a finales de julio, en el marco de la segunda fase del plan de choque de vivienda para aflorar pisos para combatir la emergencia habitacional, los solares arriba mencionados pasan de ser de carácter dotacional a patrimonial, es decir, pierden su espíritu colectivo, dejan de destinarse a equipamientos públicos y pasan a manos particulares.

La Federación incide en este punto apoyándose en que los terrenos "provienen de cesiones obligatorias derivadas de juntas de compensación urbanística, mecanismo previsto tanto en la legislación estatal como autonómica para asegurar que el desarrollo urbanístico no repercuta únicamente en beneficio de los propietarios privados, sino que también genere retornos colectivos para el conjunto de la ciudadanía".

Pérdida de retorno social

El artículo 47 de la Constitución exige que "el patrimonio urbanístico derivado de cesiones obligatorias debe servir al interés general y no a la obtención de rendimientos privados", norma que para la entidad no se cumple con el acuerdo puesto que "la operación supone trasladar al mercado privado aquello que en origen había sido excluido del mercado precisamente para garantizar el derecho colectivo de la ciudad".

"La ciudadanía pierde un patrimonio que era fruto de una obligación legal de retorno social, y el municipio acaba actuando como facilitador de un negocio privado sin asegurar una compensación justa ni una contraprestación efectiva", añaden.

Falta de transparencia

La Federación también acusa al Ayuntamiento de incumplir normativas locales y estatales sobre transparencia en procedimientos administrativos. "Las asociaciones vecinales y la población general solo tuvo conocimiento de la operación a través de los medios, el mismo día que la propuesta fue aprobada en la comisión del Pleno municipal", explican.

Así, consideran que "privar al vecino de esta información equivale a vaciar de contenido el derecho de participación y a reducirlo a una mera formalidad".

Riesgo de obsolescencia

Otra de las preocupaciones de la Federación es el estado en el que los promotores privados entregarán los inmuebles una vez finalice la concesión dentro de 75 años. Según los pliegos de condiciones de la cesión, "cuando finalice el término las edificaciones revertirán al Ayuntamiento en 'buen estado'".

La entidad considera en primer lugar que los inmuebles serán entregados a Corto no como "un activo plenamente operativo, sino, previsiblemente, como una propiedad caduca con una carga financiera asociada a su puesta al día". Según la Federación, la vida útil media de un edificio residencial convencional es de unos 50-70 años siempre que se lleven a cabo las obras de mantenimiento y rehabilitación correspondientes. "Pasado este tiempo, la mayoría requieren de intervenciones estructurales profundas para mantener su habitabilidad", añaden.

Por eso, consideran que "la ciudad no recupera un recurso sino que asume una carga patrimonial que también compromete el futuro valor del patrimonio municipal".