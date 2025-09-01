Las cofradías de Palma celebrarán la primera verbena en Blanquerna para honrar a la Mare de Déu de la Salut

Este próximo sábado, 6 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, el carrer Blanquerna de Palma se vestirá de fiesta para acoger un evento único: la primera verbena popular organizada por las Confraries de Blanquerna. El encuentro, abierto a todo el público, se enmarca en la celebración de las festividades de la Mare de Déu de la Salut de Palma.

La iniciativa busca recuperar y revitalizar el espíritu de las verbenas tradicionales, creando un espacio de convivencia y alegría para los vecinos y visitantes. La calle se transformará en un centro de diversión con música en directo de diferentes estilos, que ofrecerá un repertorio de música popular y de baile para todas las edades. Además, habrá barras con precios populares y una oferta de tapas y llonguets variados para disfrutar durante toda la jornada.

"Estamos muy emocionados de poder llevar a cabo esta verbena. Es una forma de acercar nuestras tradiciones a la gente y de celebrar juntos las fiestas de la Mare de Deu de la Salut en un ambiente de hermandad y fiesta", comentó un representante de las Confraries. "Esperamos que este sea el primero de muchos eventos y que la calle Blanquerna se convierta en un punto de referencia para este tipo de celebraciones", añadió.

Programa de la verbena

Los asistentes, que deberán ir vestidos con motivos florales, encontrarán la fiesta en el escenario montado en Blanquerna, en su esquina con las Avenidas. De 11:00 a 13:00 se celebrará la verbena familia en la plaza Santa Pagesa.

A las 14:00 la jornada arrancará con la actuación de DJ Aparicio, a quien seguirá Lady DJ a las 16:00 y DJ Kytos a las 18:00. Ya a las 20:00 de la tarde, habrá un parón para que María Barceló recite el pregón de la Mare de Déu.

Media hora maás tarde, a las 20:30, la Orquesta Marítim actuará en directo hasta las 22:30, cuando el Grup Tres Piezas se encargará de cerrar la jornada.