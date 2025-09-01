ARCA reclama protección provisional para los bienes históricos de Mallorca anteriores a 1995 que no estén catalogados

La Asociación para la Revitalización de los Centros Históricos (ARCA) ha solicitado al Consell de Mallorca que adopte medidas de protección provisional para las construcciones con valor histórico, es decir, aquellas edificadas antes de 1995, en los municipios de la isla que carezcan de un catálogo de bienes protegidos o que lo tengan desactualizado.

Esta petición forma parte de las alegaciones presentadas por la entidad a la cuarta modificación del Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM), documento que, de momento, aún no ha incorporado esta propuesta, según ha señalado ARCA en un comunicado.

La asociación ha advertido de que numerosos municipios todavía no han aprobado sus catálogos de patrimonio, a pesar de que tanto el PTIM, en vigor desde 2004, como la Ley autonómica de patrimonio histórico de 1998, lo establecen como una obligación.

Por ese motivo, una de las alegaciones registradas por ARCA plantea que el Consell, en el ejercicio de sus competencias, otorgue una protección provisional a distintos elementos: conjuntos históricos, bienes etnológicos, edificaciones previas a 1995, zonas arqueológicas, jardines históricos y áreas paleontológicas en aquellas localidades sin catálogo o con uno obsoleto.

Según la propuesta, todos estos bienes pasarían a considerarse como patrimonio histórico catalogado de manera indefinida, y cualquier tramitación debería contar con la intervención de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, que podría delegar en una subcomisión para agilizar los procesos.

De aplicarse esta medida -que, recalca ARCA, solo supone exigir el cumplimiento de normativas vigentes desde hace décadas- quedarían provisionalmente protegidos los conjuntos históricos de Campos, Llucmajor, Montuïri, Pollença, Porreres, Santanyí, Sineu, Sóller y Valldemossa.

La entidad también ha insistido en la necesidad de salvaguardar provisionalmente los conjuntos históricos de menor tamaño que no figuren en los catálogos, en especial los núcleos urbanos originarios vinculados a las Ordinacions del rey Jaume II de 1300.

Rutas de interés patrimonial

En otra alegación, ARCA ha reclamado que las normas 48 y 49 de la cuarta modificación del PTIM, que hacen referencia a las rutas de interés patrimonial y paisajístico, se apliquen de forma íntegra mientras los municipios no adapten sus planes urbanísticos.

La asociación considera que debería incorporarse la ruta dels Castells, que reúne los castillos de Bellver, Alaró, Pollença, Capdepera y Santueri; así como las rutas del Gòtic, del Barroc, de Torres de Defensa y de l’Arxiduc. A ellas suman la ruta del patrimonio industrial, que incluye las fábricas de Sóller, la torre eléctrica de Alaró, la central térmica de Alcúdia, la fábrica de Santa Margalida y Es Sindicat de Felanitx.

Mientras estas rutas no se integren en planes o programas, ya sean de ámbito municipal o insular, ARCA propone que los elementos y entornos que las conforman disfruten de una protección provisional, amparada por la competencia supramunicipal del Consell en materia de patrimonio histórico.