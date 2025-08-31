Gaspar Valero, historiador: «No tiene sentido celebrar la Mare de Déu de la Salut con una macrofiesta»

«No veo inconveniente en celebrar la Mare de Déu de la Salut con un programa de fiestas propio, pero debe ser una fiesta con raíces espirituales, tradicionales y de mallorquinidad», afirma el historiador Gaspar Valero, quien expresa su preocupación ante el modelo festivo que Cort ha planteado para honrar a la patrona de la ciudad entre los días 5 y 8 de este septiembre.

La nueva ‘fiesta de verano’ incluirá un macroconcierto. Una propuesta que, según Valero, desvirtúa el sentido original de la festividad: «Una fiesta para 10.000 personas no tiene nada que ver con la Mare de Déu de la Salut».

El historiador cree que los políticos «quieren hacer una fiesta masificada para poder fomentar el consumo».

Según Valero, este modelo ya se ha aplicado en las fiestas de Sant Sebastià, donde «los foguerons tenían un sentido de purificación, pero ahora todo se convierte en una excusa para consumir y tener a la gente contenta».

En ese sentido, critica que se esté replicando la misma lógica para una festividad de profundo arraigo como la de la Mare de Déu de la Salut. «Antes de que el Papa obligara a tener un patrón en el año 1643, la Mare de Déu de la Salut era una más. Puede ser perfectamente copatrona», recuerda Gaspar Valero

El historiador asegura que la patrona «tiene la suficiente tradición para hacer unas fiestas propias». Sin embargo, reclama que no sean «para el turismo de borrachera», sino que la fiesta «tenga su mallorquinidad».