Pere Oliver Reus, «Aprendí a nadar entre las rocas, cerca de Can Barbarà»

Podríamos haber quedado en S’Aigo Dolça, junto al Paseo Marítimo.

Aquella zona ya no es la que recuerdo de pequeño. Como toda Palma, pero aún más que otras barriadas, S’Aigo Dolça nada tiene que ver con la que conocí y disfruté de niño y en la que el Paseo Marítimo no era el que tenemos hoy. De hecho, aprendí a nadar entre las rocas, cerca de Can Barbarà; jugábamos en la calle y cuando pasaba un coche, muy de tarde en tarde, nos apartábamos y seguíamos después. No lejos de casa había unos astilleros en los que se construían barcos grandes y cuando era necesario, se cortaba la circulación, a veces incluso durante horas, para lanzar los buques al agua.

Se crió entre tubos de ensayo, peces diseccionados y muestras de agua de mar.

Sí, hasta mis diecisiete años la familia vivió en el mismo edificio del laboratorio oceanográfico. Fui al colegio de la Inmaculada primero, pues mi padre era profesor del centro y luego al de San Luis Gonzaga, muy cerca de la Plaza Gomila, entre la plaza y Can Barbarà, un espacio que también ha cambiado y mucho.

¿Cómo era vivir en un espacio dedicado a la ciencia?

Para nosotros era lo normal. Íbamos a la escuela, jugábamos y nos relacionábamos con otros chicos de nuestra edad, muchos de los cuales no vivían allí mismo, sino que eran de otras barriadas. En mi caso, mis padres me apuntaron a una especie de grupo de scouts que tenía la sede en el Seminari vell, cerca de Montesión y con el que semanalmente íbamos de excursión a la montaña. En este espacio, al que solía ir en bicicleta por el Paseo Marítimo, pues no teníamos coche, me encontraba con los que trabajaban en Radio Popular, con los cantantes Queta y Teo y con el mismo Borja Moll grabando sus Rondaies. Recuerdo de esta etapa el ir al bar Cas Sogre, cerca del Pes de sa Palla, a tomar un «pica pica» y luego parar en el Forn de Sa Pelleteria a comprar un cremadillo.

Lo de circular en bici ha vuelto.

Sí, pero en aquella época era una necesidad, o ibas en bici o a pie. Incluso mi padre, al que le gustaba ir a hacer tertulia en el Bar Bosch, se desplazaba caminando. Y al mismo estadio del Mallorca, desde S’Aigo Dolça íbamos andando. Recuerdo cuando tuvimos el primer coche, yo tenía doce años.

Y de Palma se trasladan a Madrid.

Justo el mismo verano que había terminado el Preuniversitario. A mi padre le ofrecieron un trabajo allí, siempre relacionado con la investigación marina y mis padres pensaron que sería una oportunidad para que los hermanos pudiéramos tener estudios superiores. En Madrid estuve siete años, de los cuales, tres sin volver a la isla. Así que cuando volví para vivir de nuevo aquí, puede imaginarse como cambiada encontré la ciudad de Palma. Leí una vez en una estadística que la producción de cemento en aquellos seis años que estuve fuera, se multiplicó en Mallorca enormemente, debido a la construcción, naturalmente. Me refiero a principios de los setenta. Cuando volví ya no pude hacer cosas que sí hacía de joven, como ir a Cala Major caminando sin perder el mar de vista o ir a ver como trabajaba el limpiabotas, que ya no existía. Eso me impactó, en cierto modo. Así que pensé que lo mejor era cerrar página y empezar la que sería mi segunda etapa palmesana.

Una etapa de nuevo relacionada con el laboratorio oceanográfico.

Sí, al que entré primero de becario para después ocupar diferentes puestos hasta llegar a la dirección, a la que renuncié más tarde. En estos primeros años di clases en el mismo colegio de mi niñez, la Inmaculada, con Doña Catalina y Doña Concha, dos instituciones a las que aprecié y de las que recibí afecto. Piense que algunos miembros de mi familia también habían formado parte del claustro.

Y de Palma a Roma.

Esta es otra etapa, la de poder vivir en Roma y trabajar para la FAO, perteneciente a la Naciones Unidas; una oportunidad que se me apareció y no quise despreciar. Roma me fascinó y me sigue fascinando.

Y vuelta a casa.

Después de estos años en Roma, volví aquí, al laboratorio oceanográfico, en un momento en el que se decidía cual sería el futuro del mismo. Una decisión que ha marcado el devenir de la investigación marina.

Su inclinación hacia la biología marina es casi genética, pues su padre, Miquel Oliver, el tío de su padre Miquel Massutí Alzamora y uno de sus hijos, Miquel Massutí Oliver, se dedicaron a esta rama del saber.

Cierto, y si además añadimos que crecí dentro de un laboratorio de investigación marina, todavía más, aunque en un principio mi idea era estudiar telecomunicaciones, pues mi afición era construir radios de galena. Iba a una tienda que había en la plaza de los Patines, Radioteleco, que ya no existe, a comprar material. Aunque al final y orientado por mi tío, el ya citado Miquel Massutí Oliver, un apasionado y un gran maestro, me decidí por la ciencia natural. Una cosa que puede sorprender hoy, cuando todo está informatizado, es que al matricularme en la universidad mi expediente estaba en la de Barcelona y no era nada rápido conseguir que lo trasladaran a Madrid. Tuvimos que apelar a un compañero de estudios de mi padre, entonces con cargos de responsabilidad en la UB, para que eso se tramitara entes de empezar el curso.

S’Aigo Dolça primero y Porto Pí, junto a la Estación Marítima, después han sido los dos espacios en los que ha trabajado como miembro del laboratorio oceanográfico.

Sí, aunque durante unos dos años, entre ambas localizaciones, el centro también tuvo sede en la calle Joan Crespí, en el edificio que hoy ocupa un organismo del Govern para valorar la discapacidad.