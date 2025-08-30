Costas permite al Purobeach de Palma instalar un aparcamiento para clientes pese a las quejas de los vecinos

El establecimiento Purobeach Palma ha habilitado un aparcamiento para sus clientes en un espacio situado junto al local, en la zona de Cala Estancia. La decisión ha generado malestar entre los vecinos, que aseguran se trata de un área de "uso público" y lamentan que esta decisión agrava la falta de plazas de estacionamiento del barrio.

Sin embargo, desde la dirección del establecimiento aseguran que el uso del aparcamiento es completamente legal. "No es una zona pública, es un espacio incluido en la concesión que costas otorgó al Purobeach hace muchos años", explica el director del centro, Diego Gallego en declaraciones a este diario. "La concesión contempla también este espacio, del que somos responsables en cuanto a mantenimiento y limpieza", explica e insiste en que "hasta ahora" no lo utilizaban, pero la propiedad ha decidido que a partir de esta temporada "se habilite para los clientes".

Gallego recalca que Purobeach cuenta con todos los permisos en regla. "Hemos tenido quejas y denuncias vecinales desde que colocamos el cartel, pero la Policía ha revisado la documentación y nos ha dado el visto bueno. Está todo legalizado y autorizado por Costas", insiste.

Pese a las críticas, el aparcamiento continúa siendo utilizado también por los vecinos de la zona: "Nosotros lo tenemos delimitado con una escalinata y un mosquetón, pero los residentes lo abren, aparcan y se van". Asimismo, el director explica que "no hemos llamado a la grúa, ni vamos a hacerlo" y subraya que "si quieren usarlo, lo usan". "Lo único que pedimos es que quede claro que es una concesión nuestra y no un terreno público", concluye.

Aun así, los vecinos consideran que "se están apropiando de plazas públicas de aparcamientos" con un cartel que "pretende dar un aspecto de legalidad. Además, piden al Ayuntamiento de Palma que intervenga y retire la delimitación.