Estos son los cambios que afectarán al tránsito de Palma durante el fin de semana

La Policía Local de Palma ha previsto diversas afectaciones en el tránsito durante este fin de semana en Son Sardina y Santa Pagesa, debido a la celebración de distintos actos.

Así, la línea 12 de la Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) modificará su recorrido y el trayecto finalizará en la parada 378 (Son Sardina - sa Creu). A causa del pasacalle y recorrido en bicicleta programado, se cerrará el tránsito en la calle Passatemps, a la altura del número 86, entre las 19.00 y las 20.30 horas.

Como consecuencia de este desvío, quedarán anuladas temporalmente las siguientes paradas: 372 Passatemps - Can Banya; 373 y 377 Passatemps - Ca ses Marietes; 374 y 376 Son Sardina; 788 y 791 Camp d’esports; 742 y 792 Passatemps - Son Ripoll; 775 y 776 Passatemps - Can Vic; y 790 Sa Garriga. Una vez finalizado el evento, se restablecirá el servicio habitual.

Santa Pagesa

Por otro lado, el domingo tendrá lugar el tradicional correfoc de Santa Pagesa, así la calle Ausiàs March estára cerrada al tránsito entre las plazas de d'Abu Yahya y Santa Pagesa, desde las 19 a las 22 horas.

Además, durante el desarrollo del correfoc se cerrará el acceso al aparcamiento de Santa Pagesa.