Así cambiará el Portitxol con la reordenación de la APB: una plaza frente al mar, un paseo renovado y más zonas verdes

El Portitxol, una de las zonas más concurridas y apreciadas del litoral palmesano, afrontará una transformación de calado que cambiará por completo su fisonomía. La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y el Ajuntament de Palma presentaron ayer un proyecto que busca derribar la “frontera” que separa el barrio del mar y convertir el puerto en un espacio abierto, verde y accesible.

La actuación liberará más de 4.000 metros cuadrados de superficie para uso ciudadano, añadirá 5.500 metros cuadrados de zonas verdes y eliminará las barreras arquitectónicas que hoy dificultan tanto la movilidad como la vista al mar. “Pasaremos de un enclave cerrado y tensionado a un ámbito abierto, ordenado y sostenible, que aportará más calidad de vida, más ciudad y más mar para todos”, subrayó el presidente de la APB, Javier Sanz, durante la presentación a vecinos celebrada en el edificio de sa Petrolera.

Paseo renovado y gran plaza frente al mar

La remodelación prevé un rediseño integral del paseo marítimo y de la desembocadura del torrente de na Bàrbara, donde desaparecerá el actual desnivel de cuatro metros entre el muelle y el paseo. El objetivo es crear un frente marítimo continuo y accesible, acompañado de una gran plaza pública frente al mar.

El plan también contempla un aparcamiento subterráneo, la reordenación del tráfico rodado y la peatonalización de la calle de la Sirena. En paralelo, se habilitará un aparcamiento en superficie para residentes, de forma que se priorice la movilidad vecinal y el tránsito peatonal sobre el vehículo privado.

Proyecto de reforma integral del Portitxol Proyecto de reforma integral del Portitxol

Reordenación portuaria

El proyecto afecta de lleno a la configuración del puerto. La escuela de vela del Club Nàutic Portitxol se trasladará al muelle de pescadores, mientras que el varadero y la marina seca se ubicarán en la zona de Troneras. Allí y en sa Roqueta se renovarán infraestructuras, se dotará de servicios básicos y se instalará una estación de combustible para embarcaciones. Además, se optimizará el espejo de agua con nuevos amarres de carácter social.

Una de las apuestas más singulares será la creación de una cubierta transitable en el dique exterior de Troneras. Bajo ella se ubicarán talleres y almacenes, mientras que en la parte superior se habilitará un paseo-mirador al mar, siguiendo el modelo ya implantado en el puerto del Molinar.

La APB y el Ayuntamiento se reunieron ayer con los vecinos para presentarles el proyecto. / APB

Un enclave con pasado y futuro

El Portitxol, hoy puerto de pequeña eslora con 560 amarres, ha sido históricamente un punto de encuentro entre Palma y el mar. Desde sus orígenes como ensenada natural utilizada por civilizaciones antiguas hasta su conversión en barrio obrero industrial en los siglos XIX y XX, su evolución ha estado ligada a la actividad marítima y al tejido vecinal.

Tras décadas sin grandes intervenciones, la APB impulsa ahora un proyecto que no solo moderniza sus instalaciones portuarias, sino que busca integrar el barrio en el mar, como ya ocurrió en el vecino Molinar. El objetivo: que el Portitxol deje de ser un espacio delimitado por muros y se convierta en un lugar abierto y compartido por vecinos, visitantes y usuarios de la náutica.