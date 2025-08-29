Aparece un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma

Esta tarde ha aparecido el cuerpo de un tiburón en la playa de Can Pere Antoni de Palma. El cuerpo del animal ha llegado con una fuerte mordida. El animal ha creado una gran expectación entre los bañistas que se encontraban disfrutando de un día en la arena. Las personas se han acercado al tiburón muerto para ver que había ocurrido. La marea ha hecho posible que el animal llegase a la orilla de la Playa de Palma.