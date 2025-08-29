Aparece un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma
El cuerpo del animal ha llegado a la orilla ante el asombro de los bañistas
Esta tarde ha aparecido el cuerpo de un tiburón en la playa de Can Pere Antoni de Palma. El cuerpo del animal ha llegado con una fuerte mordida. El animal ha creado una gran expectación entre los bañistas que se encontraban disfrutando de un día en la arena. Las personas se han acercado al tiburón muerto para ver que había ocurrido. La marea ha hecho posible que el animal llegase a la orilla de la Playa de Palma.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cien años de ses Cent Cases de Pere Garau: Dos pesetas por semana para ser dueño de una casa en Palma
- El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- La Federación de Vecinos de Palma critica el 'derroche' de Cort en el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut frente a los recortes en las fiestas de barrio
- Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma
- Emaya retira 800 kilos de residuos en na Burguesa, aunque los vecinos advierten: 'Esperemos que no se convierta en un vertedero
- Grison, de La Revuelta, será el protagonista de la fiesta de Porkades en la Plaza París de Palma
- Presentan el programa para las fiestas de la Mare de Déu de la Salut: 'Será la gran fiesta del verano