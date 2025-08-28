Las lluvias desencadenan la 'Operación nube': terrazas llenas, colas en buses y saturación evidente en el centro de Palma

La previsión de tormentas y precipitaciones en los puntos del norte de Mallorca ha hecho que este jueves el centro de Palma esté más colpasado que otros días, lo que se conoce como la 'Operación Nube'. Esta mañana se ha notado una mayor presencia turística en las calles de la capital balear, así como mayores saturaciones de tráfico en las autopistas y carreteras de Palma.

Por ejemplo, en Jaume III, los taxis iban y venían sin descanso, mientras que grupos de turistas recorrían las tiendas de la calle a todas horas. Además, las heladerías se han llenado con mucha frecuencia, convirtiéndose en uno de los establecimientos más buscados durante esta mañana. El McDonald’s, junto a otros restaurantes del final de la calle, también ha registrado bastante movimiento.

Por su parte, en el Paseo del Born, también se ha notado la 'Operación Nube', con terrazas llenas de gente desde la una del mediodía y mucha expectación en la parada del bus 25, con decenas de personas esperando para dirigirse a Playa de Palma. Asimismo, hubo una mayor presencia por esa zona alrededor de las 12, dirigiéndose hacia Cort.

De hecho, la Plaza de Cort es el lugar donde se han encontrado más turistas, muchos de los cuales se dedicaban a fotografíar diferentes espacios, como el Ayuntamiento de Palma. Además, había varias guías turísticos conduciendo a grupos extranjeros, mientras que las tiendas de souvenirs tenían una alta demanda.

La Plaza Mayor ha sido otro de los puntos más animados. Dos restaurantes se encontraban repletos de gente e incluso hay momentos donde, ante la multitud poblacional que rondaba en esta zona, han puesto música y baile para 'animar' a los turistas. Las tiendas de recuerdos en la zona también han registrado una buena afluencia.

Por otra parte, en la calle Sindicato, se ha mantenido la actividad habitual, aunque también hay presencia de varios grupos de turistas. Más adelante, en Plaza España, la situación es más intensa, puesto que el bus 25 suele circular abarrotado, los taxis cada vez están más ocupados y los puestos de comida de la zona se encuentran incluso más concurridos que el de Jaume III.

Horas de saturación

Entre las 11 y las 12 de la mañana, se han registrado varios atascos en la autopista de Ponent, pasando por Vía de Cintura. La mala previsión del tiempo en las áreas del norte del archipiélago han causado que muchos ciudadanos abandonen su residencia veraniega y regresen a Palma, donde se ha producido una saturación no solo en el centro, sino también en las afueras de la ciudad.

Esto se debe a que, durante esta mañana, ha habido aparcamientos en Palma, como el de la Plaza Mayor, que han colgado el cartel de 'completo', con motivo de la multitud de población presente en la ciudad. Aunque, a partir de la 13, la situación se fue calmando poco a poco, la 'Operación Nube' ha dejado una huella profunda en el centro de Palma, que vive con intensidad uno de los últimos días de verano de 2025.