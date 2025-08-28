La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa

Palma se prepara para acoger la primera Fira del Variat Mallorquí, que tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre en la plaça de Pere Garau. La iniciativa reivindica uno de los platos más populares de la isla, hoy consolidado como emblema de la cocina tradicional mallorquina.

El escenario elegido, la plaça de Pere Garau, es uno de los enclaves más dinámicos de la ciudad: un mercado municipal con fuerte presencia de producto fresco de proximidad y un entorno multicultural donde conviven comercios y restaurantes de diversas procedencias. La fira quiere aprovechar esta vitalidad para convertirse en un espacio de encuentro en el que la gastronomía actúe como nexo cultural y social.

Más allá de su vertiente festiva, la fira tiene como objetivo dinamizar el barrio, reforzar la actividad de los comerciantes locales e impulsar el consumo de producto de mercado, contribuyendo a consolidar Pere Garau como un referente cultural y gastronómico dentro del calendario anual de Palma.

Programa de la Fira

La programación incluirá casetas gastronómicas con variats elaborados por bares y restaurantes de la isla, además de foodtrucks y un escenario central con actividades para todas las edades. El sábado por la tarde se celebrará la verbena inaugural, con degustaciones y música en directo, mientras que el domingo se desarrollará la jornada principal, con propuestas familiares, actividades infantiles, actuaciones tradicionales, pasacalles, una vermutada popular, conciertos y sesiones de DJs hasta el cierre.

La I Fira del Variat Mallorquí está organizada por la Agrupación de Vendedores de la Plaza de Pere Garau, con la colaboración del Ajuntament de Palma y el Consell de Mallorca, y cuenta con el apoyo de Fires i Festes, Puig, San Miguel, Net Palma, Vermut Muntaner, Ses Nines de Tianna Negre, Taste Mallorca y ZINE Hostelería como entidades colaboradoras y patrocinadoras.