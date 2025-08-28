La Federación de Vecinos de Palma reclama a Cort el pago de las subvenciones destinadas a costear las fiestas de barrio: "La situación es insostenible"

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma denuncia, un año más, el retraso en el pago de las subvenciones destinadas a costear las fiestas populares organizadas por las asociaciones vecinales de Ciutat. La entidad asegura que la demora en los pagos está generado "una situación insostenible", que afecta tanto a los proveedores como a los grupos de actuación y dinamizadores que participan en las festividades, tres colectivos que "todavía no han podido cobrar".

La necesidad de ingresar cuanto antes las subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Palma responde a los gastos que las asociaciones de la Federación vienen acumulando desde el 1 de enero. Según los datos aportados por el colectivo vecinal, en total, para 32 barriadas, destinados a fiestas como la Navidad, Reyes, las hogueras, el carnaval, la nit de les ànimes de los barrios, las fiestas de verano y otras de carácter específico, contaban con 128.000 € para todo el año. Sin embargo, esa cantidad aún no se ha abonado "cuando ya se ha celebrado la mayor parte de los festejos", denuncia la Federación.

Las asociaciones vecinales de barrio luchan año tras año contra un laberinto de trámites burocráticos que se complica sobremanera cuando se retrasan los pagos de las subvenciones. "El retraso ha superado todas las dificultades de años anteriores, además del hecho de que no ha habido ninguna simplificación en la tramitación pero sí errores por parte del Ayuntamiento que han retrasado todavía más el proceso de adjudicación", lamentan.

La Federación, que también señala que esta demora está generando "dificultades para hacer frente a la seguridad social y al IRPF", espera que Cort abone los gastos en los próximos días.

Al margen de la Patrona

Este mismo jueves, la Federación de Vecinos de Palma criticaba el "derroche" de Cort en el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut frente a los recortes en las fiestas de barrio. Pero, curiosamente, el colectivo vecinal ha tenido que salir al paso y marcar todavía más distancia frente a la fiesta de la Patrona. Una confusión generada por la semejanza nominal entre la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma y la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, organizadora y partícipe del evento, ha llevado a los primeros a publicar una nota aclaratoria.

"Hemos recibido numerosas llamadas al teléfono pensando que se trataba de nuestra entidad", detallan en el texto. "Nunca hemos participado en la fiesta de la Mare de Déu de la Salut y tampoco tenemos ningún interés en hacerlo", añaden.

En la nota, reiteran su malestar con la Patrona "por la cantidad destinada a esta fiesta -332.000 euros-, con muy poca tradición tal como reconoce la entidad que acompañó al Ayuntamiento en la presentación", refiriéndose a las declaraciones de la presidenta de la Federació de Veïnats, Mar Mesas, que reconoció que “es una patrona poco conocida que merece más visibilidad”.

Por último, en la nota señalan que la Federación únicamente organiza las fiestas del Diumenge de l'Àngel y la Revetlla de Sant Joan en el Parc de la Mar, por las que aún debe percibir 14.000 y hasta 100.000 euros, respectivamente, del Ayuntamiento.