La Federación de Vecinos de Palma critica el "derroche" de Cort en el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut frente a los recortes en las fiestas de barrio

"Todos los recortes en las subvenciones para las fiestas de barriadas de Palma este año han ido a parar a estas nuevas 'fiestas de verano'. Hay una gran sensación de agravio comparativo", es la denuncia Maribel Alcázar, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, en relación al concierto de gran formato que se celebrará en el marco de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciudad.

El Ayuntamiento ha destinado 332.000 euros a un espectáculo de gran formato previsto para el sábado 6 de septiembre en el Parc de la Mar. Se trata de una nueva apuesta municipal dentro de las llamadas 'fiestas de verano', con las que pretenden rivalizar con las de Sant Sebastià, que se celebran en pleno invierno.

"Palma dice que apuesta por la cultura, pero ¿qué concepto de cultura manejan?", se pregunta Alcázar. "Esta fiesta se podría haber planteado de otra manera", añade. Desde la federación vecinal recuerdan que muchas asociaciones de barrio aún no han cobrado las subvenciones correspondientes a sus propias celebraciones. "Las asociaciones de vecinos luchan por conseguir cada céntimo para organizar fiestas con tradición, mientras el Ayuntamiento se gasta una pasta en un macroconcierto".

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Palma ha organizado el programa de estas fiestas en colaboración con la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, una entidad que representa a unas 18 asociaciones. Sin embargo, no ha contado con la participación de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, que agrupa a más de 50 colectivos.

"Han querido darle bombo a estas fiestas con este macroconcierto", critica Alcázar, quien subraya que “podrían haber repartido el presupuesto entre otras barriadas".

"La gente empieza a enfadarse. Mientras para una fiesta tiran la casa por la ventana, en otros barrios han tenido que recortar días y reducir actividades", sentencia Alcázar.

El concierto tendrá lugar el sábado 6 de septiembre en el Parc de la Mar, en el marco de la programación que el Ayuntamiento de Palma ha organizado para conmemorar esta festividad junto a la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma.

Cort adjudicó Mallorca Live Music S.L. la organización del concierto de gran formato que se celebrará en el marco de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciudad. Este espectáculo será el plato fuerte de unas celebraciones que se tendrán lugar entre los días 5 y 8 de septiembre e incluirán actividades "lúdicas y religiosas".