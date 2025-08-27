El verano de los 'sopar a la llesca' se despide llenando sa Llotja: "Hemos ganado a las terrazas"
La iniciativa pone el broche de oro a un verano exitoso, conquistando la antigua lonja de pescadores y eliminando las terrazas para que centenares de palmesanos protagonicen una cena popular.
"Palma no es un centro comercial, es una ciudad viva, y al encontrarnos cada miércoles lo hemos demostrado."
Brunzit anuncia por sorpresa una última cita en la Plaça Porta de Santa Catalina para compensar la velada cancelada por la alerta naranja.
El final de un amor de verano es siempre lo más doloroso de las vacaciones, y hoy los palmesanos han despedido con una sonrisa los ‘sopar a la llesca’, llenando hasta desbordar la plaça de sa Llotja. Así finaliza una iniciativa que ha triunfado desde el primer día, devolviendo cada miércoles el alma y la vida a una plaza distinta, y que ha ocupado espacios que antaño pertenecian a los mallorquines y que ahora enamoran en exceso a los turistas.
Para quienes se han perdido la despedida, aún habrá tiempo para una última cita este verano. La plataforma Brunzit, que ha dado forma a esta iniciativa, ha anunciado por sorpresa un evento en la Plaça Porta de Santa Catalina para compensar la velada cancelada por la alerta naranja: “Hemos decidido recuperarlo la semana que viene, y los conciertos programados para hoy y coordinados por CRUI podrán escucharse entonces”.
Antes del anuncio, el ‘sopar a la llesca’ en sa Llotja arrancó de la mejor manera posible. Antes de las 20 horas, todas las terrazas habían sido retiradas. “Las hemos vencido”, explican desde Brunzit.
A las 20:30, la Asamblea de Docentes presentó la iniciativa FEM PINYA, dando así inicio simbólico al curso escolar. Poco a poco, comenzaron a llegar los ‘llonguets’, y pronto las más de 350 sillas y 50 mesas que puso la organización se quedaron insuficientes. Decenas de personas no quisieron perderse el espectáculo y cenaron en el suelo.
Eliminar las terrazas de la antigua lonja de pescadores fue siempre uno de los objetivos principales de Brunzit, la plataforma encargada de organizar las cenas: “Cerramos un verano inolvidable, donde el calor de la gente ha devuelto la alegría y la vida a las plazas”, han explicado desde la plataforma.
Durante la velada, Brunzit aprovechó para agradecer a todos los que colaboraron en los ‘sopar a la llesca’ y a quienes luchan “para hacer de Mallorca un pequeño trozo de tierra más justo, bonito y habitable”.
“Palma no es un centro comercial, es una ciudad viva, y al encontrarnos cada miércoles lo hemos demostrado”, sentenciaron para dar paso al resto de la noche.
La Plaça d’en Coll, la Plaça Major y sa Llotja han sido los espacios más icónicos recuperados por Brunzit para los ‘llonguets’. La plataforma se queda con la espina de recuperar Es Born y el Carrer Sa Fàbrica de Santa Catalina, pero ni confirma ni desmiente si habrá una nueva temporada de ‘sopars a la llesca’ el próximo año.
Cuando los dos amantes vuelvan a coincidir el próximo verano es muy probable que el fuego se reavive.Todo apunta a que los palmesanos esperarán los 'sopars a la llesca' con una sonrisa radiante y los brazos abiertos.
