Vecinos de Pere Garau piden limitar la venta de alcohol a partir de las 21:30 horas, al igual que en Playa de Palma

La plataforma vecinal 'Flipau amb Pere Garau' ha reclamado que se limite la venta de alcohol en el barrio en el mismo horario que en Playa de Palma, donde se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos comerciales desde las 21.30 horas hasta las 08.00 horas del día siguiente --actualmente, en Pere Garau se puede vender alcohol hasta las 00.00 horas--.

Según ha criticado la asociación en un comunicado este miércoles, en los últimos años se han abierto en la zona varios establecimientos 24 horas y otros con horario extendido hasta las 00.00 horas, que han provocado "un fácil acceso al alcohol" y "han sustituido el comercio tradicional".

En este sentido, el objetivo que pretenden con esta restricción es "la protección de la salud pública, la convivencia y la prevención del consumo excesivo y problemático de alcohol".

Desde la plataforma han advertido de que Pere Garau sufre problemas de convivencia durante todo el año, similares a los temporales de las zonas turísticas, pero "sin que se apliquen las mismas medidas de regulación".

El consumo indiscriminado de alcohol, añaden, deriva en molestias para los vecinos en puntos como la plaza de las Columnas, plaza Miquel Dolç, plaza Jorge Luis Borges, plaza Guillem Moragues, alrededores de plaza Pere Garau, plaza Encarnación Viñas y, fuera del barrio, en los alrededores del parque Wifi.

Aun así, la entidad ha señalado que no basta con aplicar restricciones horarias. "También es esencial promover la educación y la concienciación sobre el consumo, alimentación y ocio responsable", han destacado, apostando así por campañas de sensibilización dirigidas tanto a consumidores como a propietarios de comercios