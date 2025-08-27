El PSOE reclama activar las bicicletas de BiciPalma almacenadas en sa Riera

El PSOE de Palma reclamó ayer al equipo de gobierno municipal que ponga en funcionamiento las bicicletas de BiciPalma que se encuentran almacenadas en el aparcamiento de sa Riera.

Los socialistas, en un comunicado, consideran que estas bicicletas del servicio municipal están «escondidas» y dicen no entender que no se disponga de ellas pese a que «hay muchas estaciones vacías en muchos barrios».

«No sabemos por qué el alcalde tiene secuestradas las bicicletas en sa Riera cuando podrían estar disponibles para los usuarios. Al alcalde no le interesa que BiciPalma preste un buen servicio a la ciudadanía», criticó el portavoz adjunto del grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau.

El regidor lamentó que «no hay día en el que los usuarios de BiciPalma no se encuentren con estaciones en las que no hay ninguna bicicleta», una situación, a su parecer, que «ya es habitual en muchos barrios de Palma porque no es una prioridad para el alcalde».

Los socialistas también han cargado contra el «tarifazo» en BiciPalma, que se traducirá en un incremento de precios en un servicio «que no está dando respuesta a las necesidades de la gente».

Mejoras del servicio

«Ya está bien de que el PP persiga a los ciclistas y penalice el uso de la bicicleta después del gran éxito que supuso el nuevo sistema de BiciPalma ahora hace tres años», dijo Dalmau.

Por todo ello, el PSOE de Palma pidió ayer al Ayuntamiento que lleve a cabo medidas urgentes para mejorar el servicio como la contratación de más personal, mejorar el mantenimiento, incrementar la flota de bicicletas poniendo en funcionamiento las almacenadas en sa Riera y retirar el «tarifazo».

Solo de este modo, concluyeron los socialistas, BiciPalma volverá a ser «un servicio público accesible y equitativo y dejará de ser un servicio premium y exclusivo para unos pocos como pretende el alcalde».