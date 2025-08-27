Presentan el programa para las fiestas de la Mare de Déu de la Salut: "Será la gran fiesta del verano"

El Ayuntamiento de Palma ha dado a conocer el programa de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, que se celebrarán del 5 al 8 de septiembre, con la intención de reforzar el papel de la patrona como figura central de la ciudad y posicionar esta celebración como uno de los grandes eventos estivales. Así lo ha manifestado la segunda teniente de alcalde, Lourdes Roca, durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles.

El plato fuerte de las celebraciónes de la Patrona serà un gran concierto en el Parc de la Mar el sábado 6 de septiembre.

La concejala de Participación Ciudadana ha destacado que estas fiestas representan “una excelente ocasión para recuperar y poner en valor nuestras tradiciones, reafirmar la figura de la patrona como eje central de una gran celebración veraniega y ofrecer un programa inclusivo y accesible para toda la ciudadanía”.

Roca ha querido destacar que estas fiestas van mucho más allá de una simple agenda de actos. Ha agradecido especialmente la implicación de la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, cuya participación "ha sido esencial para la organización y desarrollo del evento", así como al equipo municipal, en especial al personal del área de Participación Ciudadana.

Ajuntament de Palma

Lourdes Roca también ha señalado que la reciente declaración de estas fiestas como de interés público municipal tiene un valor simbólico importante, al reconocer su papel como "elemento dinamizador de la vida cultural y social de Palma".

Por su parte, Mar Mesas, presidenta de la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, ha reivindicado la figura de la Mare de Déu de la Salut, señalando que “es una patrona poco conocida que merece más visibilidad”. Mesas ha invitado a todos los vecinos de Palma y de otros puntos de la isla a sumarse a las actividades programadas y disfrutar de esta celebración popular.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS

- Viernes 5 de septiembre, de 20.00 a 02.00 horas: Concierto en el Parque de la Feixina de varios DJ, como Jaume Colombás, SP1DER, Exóticas DJs y Álex Díaz.

- Sábado 6 de septiembre, de 10.30 a 13.00 horas: Fiesta infantil en la pista deportiva de la plaza de los Patines, que incluirá dos talleres de pintacaras, dos de degloboflexia, dos de máscaras y una actuación musical infantil con dos pases de 30 minutos cada uno

Sábado 6 de septiembre, de 18.30 a 00.30 horas: Concierto en el Parc de la Mar con actuaciones de BLOND:ISH, WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), Bibi Smalls y Lourdes Lourdes

- Domingo 7 de septiembre, a las 18.30 horas: Encuentro en la plaza de los Patines.

- Domingo 7 de septiembre, a las 19.00 horas: Ofrenda floral hacia la Basílica de Sant Miquel, organizada por la Federació de Veinats de Sa Ciutat de Palma.

- Lunes 8 de septiembre, a las 19.00 horas: Misa solemne de la Mare de Déu de la Salut, presidida por el obispo Sebastià Taltavull en la Basílica de Sant Miquel.