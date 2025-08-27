Exigen al Ayuntamiento de Palma que renuncie de manera firme y no solo de palabra a construir en suelo rústico

La plataforma Mallorca per viure, no per especular, solicita al Govern que derogue la Ley 4/2025 de liberalización del suelo rústico en las áreas de transición, porque, según su opinión, en vez de buscar soluciones reales a la crisis de la vivienda, "responde a los intereses especuladores del negocio inmobiliario que en ningún caso benefician a los trabajadores y trabajadoras de la isla, que como siempre seremos quienes asumiremos la factura económica y ambiental del conjunto".

Además, la entidad pide al Ayuntamiento de Palma que explicite oficialmente que no se adherirá a la ley ni desplegará la posibilidad de construir en suelo rústico, ni ahora ni dentro de once meses, cuando venza el plazo para hacerlo". La vivienda, defiende la plataforma, "debe ser un derecho universal, no una mercancía como hasta ahora, y menos aún un pretexto para destruir la isla y su riqueza social, cultural y ecológica".

Mallorca, per viure, no per especular, ha hecho público este martes un comunicado en el que ha recordado que el pasado 13 de agosto el alcalde de Palma, Jaime Martínez, declaró que el Ayuntamiento no contempla construir en suelo rústico en Son Sardina, compromiso que hizo extensivo a Establiments y otros núcleos urbanos tradicionales de la ciudad. E interpretó que el alcalde "se ha visto obligado a comprometerse, aunque solo de palabra, a no permitir la edificación en rústico en áreas de transición de varios barrios que rodean la ciudad, como resultado de la protesta y la movilización ciudadana". Y añadió: "Sabemos que las palabras se las lleva el viento, pero también vemos cómo los núcleos más movilizados son los han quedado excluidos de la construcción en rústico, hito que marca el camino a seguir por todos los barrios y pueblos de la isla que quieran evitar los impactos más directos de la ley".